Общество

Построенный за 6 млрд тенге мост "Атырау" проверяют в Астане

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 16:22 Фото: unsplash
В 2018 году Атырауская область подарила Астане к 20-летию города интересный подарок: мост "Атырау". Его построили в Центральном парке столицы через реку Есиль. Однако к концу 2025 года жители обратили внимание на проблемное состояние объекта, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам очевидцев, одна из сторон конструкции выглядит провисшей и не имеет опоры. Также неравнодушные сняли на видео сам мост, чтобы наглядно продемонстрировать состояние пешеходного моста.

Кроме того, в Казнете вспоминают, что стоимость проекта на тот момент оценивалась примерно в 6 млрд тенге.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Астаны.

Там уточнили, что на данный момент проводится техническое обследование конструкций моста "Атырау".

"Заключение по результатам обследования позволит определить техническое состояние сооружения и необходимость проведения ремонтных работ. После получения соответствующего заключения будет запланирован и реализован необходимый объем ремонтно-восстановительных мероприятий".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Ране стало известно, что праздничное дрон-шоу в Астане, которое должно было состояться 19 декабря 2025 года, отменили. Почему это произошло, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
