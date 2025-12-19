Построенный за 6 млрд тенге мост "Атырау" проверяют в Астане

В 2018 году Атырауская область подарила Астане к 20-летию города интересный подарок: мост "Атырау". Его построили в Центральном парке столицы через реку Есиль. Однако к концу 2025 года жители обратили внимание на проблемное состояние объекта, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам очевидцев, одна из сторон конструкции выглядит провисшей и не имеет опоры. Также неравнодушные сняли на видео сам мост, чтобы наглядно продемонстрировать состояние пешеходного моста.

Кроме того, в Казнете вспоминают, что стоимость проекта на тот момент оценивалась примерно в 6 млрд тенге.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Астаны.

Там уточнили, что на данный момент проводится техническое обследование конструкций моста "Атырау".

"Заключение по результатам обследования позволит определить техническое состояние сооружения и необходимость проведения ремонтных работ. После получения соответствующего заключения будет запланирован и реализован необходимый объем ремонтно-восстановительных мероприятий". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

