Общество

Высотная экскурсия по зимнему Алматы вызвала дискуссию в соцсетях

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 10:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы на видео с высоты птичьего полета сняли котельные, расположенные в южной (верхней) части. Кадры вызвали одновременно и восторг, и жалобы на экологию в городе, сообщает Zakon.kz.

Автор ролика Руслан Шамсутдинов в описании указал, что это масштабное видео об объектах генерации тепла в Алматы.

"За две минуты пролетим над верхней частью города и увидим, как котельные "Алматытеплокоммунэнерго" отапливают город в морозный день", – написал Шамсутдинов.

Начинается видео с котельной "Южная" в Бостандыкском районе. В титрах Руслан рассказал, что белое облако над трубой – это пар и конденсат от перепада температур. Эта котельная, как и большинство котельных города, использует природный газ в качестве топлива. Ее основная роль – нагрев воды, которая несет тепло в дома.

Руслан Шамсутдинов снял всю верхнюю часть Алматы: от Орбиты до пр. Сейфуллина. Эти зоны обслуживаются тремя котельными. Автор отдельно указал, что видео он снял, чтобы показать масштаб коммунальной инфраструктуры, отметить тех, кто стоит за благами, которыми пользуются люди зимой.

Кадры города с высоты птичьего полета восхитили пользователей и вызвали дискуссии в комментариях: некоторые высказали уверенность, что котельные и ТЭЦ – главные источники смога в городе. Однако другие возразили, указав, что немалую лепту в загрязнение воздуха вносит автотранспорт. В качестве довода предложили вспомнить времена пандемии коронавируса, когда на дорогах не было машин и воздух заметно стал чище.

  • Получается, возможно отбеливатель газом! Вопрос, почему ТЭЦ, которые не на газе, не могут перевести на газ? Почему нас травят?
  • Нас травит не ТЭЦ. Нас травит автотранспорт.
  • В неотопительный сезон смога нет над городом?
  • Не все же топят газом. Полно частных домов, которые непонятно чем топят. Иногда такой запах стоит – ужас, ну и плюс большое количество машин заезжает в город каждый день.
  • Согласен с вами полностью, население этого не видят, это локдаун на корону и события в кантар, то и другое события проходили в зимний период, и воздух был чист, и это было всеми отмечено, сейчас фейкеры гонят на котельные.
  • Вспомните карантин, еще был отопительный сезон, но убрали машины и стал чистый воздух. Лично у меня и моих друзей, мы заметили, что очистились поры на лице, дышать легче стало. Так что это все есть машины.
  • 60% загрязнений именно от ТЭЦ.
  • Намного меньше.
  • В кантар кристально чистый воздух был? Как вы это заметили? Так как в кантар стоял густой туман, когда дома все сидели, и не видно было ничего вообще на 50 метров. По поводу ковида – локдаун был в апреле.
  • Видишь ли, брат, я долго живу, могу сравнивать. 40 лет назад были те же ТЭЦ, "секторов" было никак не меньше. Но воздух был значительно чище. Не было такого количества машин, пробки возникали редко и то в результате аварий.
  • Очень крутой контент.
  • Частный сектор был всегда, и в гораздо большем количестве, чем сейчас. А почему никто не говорит о качестве бензина, который использует основная масса населения?
  • Ух, какая экскурсия получилась! Спасибо за информацию.
  • Котельные функционировали и много лет назад, однако столь выраженного смога тогда не наблюдалось. Это говорит о том, что проблема заключается не только в них, а в совокупности других факторов.
  • Спасибо за такую экскурсию.

22 декабря работники казахстанской энергетической сферы отмечают свой профессиональный праздник.

Отметим, что в Алматы для улучшения экологической ситуации планируют пересадить 65% населения на экологичный общественный транспорт. По последним данным, 60% загрязнения воздуха исходит от транспорта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
