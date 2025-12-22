#Казахстан в сравнении
Общество

"Он умер": мошенник оконфузился во время звонка казахстанке

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:11 Фото: pexels
Астанчанке позвонил мошенник в надежде поймать ее на распространенную уловку: "Вам пришла посылка", но сценарий дал сбой, сообщает Zakon.kz.

Столичная киберполиция опубликовала видео, на котором женщина общается с позвонившим ей на WhatsApp мужчиной. Он уточняет имя человека, который якобы отправил ей посылку и все оплатил, в том числе доставку. В ответ женщина заявила, что названный отправитель – ее отец, который скончался 9 лет назад. Звонивший был явно сконфужен.

"Когда сценарий мошенников дает сбой", – подписано видео.

В комментариях пользователи высказали возмущение действиями мошенников:

  • Мне кажется, он сам в шоке был, когда понял, посылка от кого.
  • Души нет у них, даже не стоит пытаться призвать их к совести.
  • У трусов души нет.

Казахстанцев неоднократно предупреждали о том, что мошенники могут звонить с незнакомых номеров, выдавая себя за сотрудников банка, Казпочты, коммунальных служб или полиции, и требовать перевести деньги, продиктовать SMS-коды или личные данные.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
