Снег с метелью обрушится на большую часть Казахстана 18 декабря
Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий четверг, 18 декабря 2025 года, ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке – осадки (дожди и снег), на юге, юго-востоке страны – временами сильные осадки, гололед".
Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.
Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года. О прогнозе на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту можете прочитать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript