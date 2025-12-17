#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Снег с метелью обрушится на большую часть Казахстана 18 декабря

зима, снег, метель, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:59 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий четверг, 18 декабря 2025 года, ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке – осадки (дожди и снег), на юге, юго-востоке страны – временами сильные осадки, гололед".

Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.

Ветер до 20 м/с и сильные осадки: штормовое предупреждение по всему Казахстану

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года. О прогнозе на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
