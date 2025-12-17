Снег с метелью обрушится на большую часть Казахстана 18 декабря

В Казахстане в предстоящий четверг, 18 декабря 2025 года, ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке – осадки (дожди и снег), на юге, юго-востоке страны – временами сильные осадки, гололед".

Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.

Материал по теме Ветер до 20 м/с и сильные осадки: штормовое предупреждение по всему Казахстану

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года. О прогнозе на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту можете прочитать здесь.