Общество

Мальчик пять лет прожил с обломком ветки в голове в Павлодаре

Мальчик пять лет прожил с обломком ветки в голове в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 19:00 Фото: Павлодар-онлайн
В Павлодаре из-за врачебной ошибки ребенок пять лет прожил со сломанной веткой под кожей, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что в 2020 году пятилетний мальчик упал на ветку, в результате чего получил травму. В сельской больнице рану обработали и зашили. Однако родителей насторожило то, она заживала долго и временами воспалялась.

Накануне, когда 10-летний ребенок попал на прием к нейрохирургу, его экстренно направили на операцию. Медикам удалось извлечь кусок ветки, который все это время находился под кожей в районе виска.

"Речь идет о мальчике 2015 года рождения. Казалось бы, не самая опасная травма в прошлом, но именно она дала о себе знать спустя пять лет. Со слов мамы, тогда ее сын упал на ветку и поранился. Рана была открытая. В том регионе, где они тогда проживали, в центральной районной больнице рану промыли и ушили".Детский травматолог-ортопед, нейрохирург Талгат Касымбеков

Заживление проходило длительно. В течение примерно года после травмы рана периодически воспалялась, после чего было проведено повторное хирургическое вмешательство с удалением инородного тела. Затем в течение продолжительного времени все было спокойно.

"В последние 2-3 месяца ребенка начали беспокоить отеки в височной области, и мама отвела его к врачу. По результатам УЗИ мягких тканей был выявлен кальцинат – уплотнение, связанное с отложением солей кальция. Затем ребенка направили к нейрохирургу. И уже он рекомендовал госпитализировать пациента", – пишет издание.

В больнице ребенку провели все необходимые анализы и КТ головного мозга, в результате чего обнаружили инородное тело.

"Была проведена операция. Инородное тело успешно удалено. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, он чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке", – сказал Талгат Касымбеков.

Медики напоминают, что даже старая травма может дать осложнения спустя годы. Поэтому нужно внимательно следить за здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью.

В Шымкенте ребенок играл и проглотил 16 магнитов. Он попал в больницу с сильными болями в области живота. После проведения соответствующих медицинских обследований ребенку была выполнена экстренная операция.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
