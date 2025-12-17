16 магнитов проглотил трехлетний ребенок в Шымкенте: врачи провели экстренную операцию
В Шымкенте врачи провели сложную операцию ребенку, проглотившему 16 магнитов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в городском управлении здравоохранения, ребенка доставили в больницу с сильными болями в животе.
"По словам родителей, ребенок во время игры проглотил магниты. При осмотре у малыша были выявлены выраженные болевые ощущения в области живота. В приемном отделении пациенту были экстренно проведены все необходимые медицинские мероприятия, после чего он был госпитализирован в хирургическое отделение. При рентгенологическом исследовании в прямой проекции в брюшной полости был выявлен инородный предмет", – говорится в сообщении.
После проведения соответствующих медицинских обследований ребенку была выполнена экстренная операция.
"В ходе видеоэзофагогастроскопии в полости желудка были обнаружены 16 магнитов диаметром около 0,5 сантиметра. Инородные тела были полностью удалены из организма с помощью эндоскопического грассера. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, врачам удалось своевременно предотвратить угрозу для его жизни", – отметили медики.
