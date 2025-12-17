#Казахстан в сравнении
События

16 магнитов проглотил трехлетний ребенок в Шымкенте: врачи провели экстренную операцию

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 22:20 Фото: pexels
В Шымкенте врачи провели сложную операцию ребенку, проглотившему 16 магнитов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, ребенка доставили в больницу с сильными болями в животе.

"По словам родителей, ребенок во время игры проглотил магниты. При осмотре у малыша были выявлены выраженные болевые ощущения в области живота. В приемном отделении пациенту были экстренно проведены все необходимые медицинские мероприятия, после чего он был госпитализирован в хирургическое отделение. При рентгенологическом исследовании в прямой проекции в брюшной полости был выявлен инородный предмет", – говорится в сообщении.

После проведения соответствующих медицинских обследований ребенку была выполнена экстренная операция.

"В ходе видеоэзофагогастроскопии в полости желудка были обнаружены 16 магнитов диаметром около 0,5 сантиметра. Инородные тела были полностью удалены из организма с помощью эндоскопического грассера. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, врачам удалось своевременно предотвратить угрозу для его жизни", – отметили медики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 22:20
Глава Минздрава рассказала о состоянии двухлетней Алисы из Жезказгана

Ранее в Мангистауской больнице провели редкую и сложную нейрохирургическую операцию.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
