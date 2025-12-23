Казахстанцам откроют полный доступ к электронным паспортам здоровья

В 2026 году казахстанцы получат полный доступ к электронным паспортам здоровья. В настоящее время система отображает только прикрепленную поликлинику, назначенные лекарства и сведения о стационарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Министерства здравоохранения, с января 2026 года данные будут автоматически обновляться при каждом посещении врача, включая информацию о назначениях и дозировках препаратов.

В дальнейшем, как уточняется в публикации 24kz, с применением технологий искусственного интеллекта граждане смогут получать персональные рекомендации для мониторинга состояния здоровья и профилактики заболеваний.

Также система позволит отслеживать обращения в скорую помощь и динамику лабораторных анализов.

По словам директора Департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Аскара Аргынбаева, электронный паспорт здоровья будет содержать максимально полную медицинскую информацию, что обеспечит удобство как для пациентов, так и для врачей. При этом доступ к данным будет возможен только с согласия гражданина.

Также мы уже рассказывали, что с 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.