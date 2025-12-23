#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцам откроют полный доступ к электронным паспортам здоровья

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:41 Фото: akorda.kz
В 2026 году казахстанцы получат полный доступ к электронным паспортам здоровья. В настоящее время система отображает только прикрепленную поликлинику, назначенные лекарства и сведения о стационарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Министерства здравоохранения, с января 2026 года данные будут автоматически обновляться при каждом посещении врача, включая информацию о назначениях и дозировках препаратов.

В дальнейшем, как уточняется в публикации 24kz, с применением технологий искусственного интеллекта граждане смогут получать персональные рекомендации для мониторинга состояния здоровья и профилактики заболеваний.

Также система позволит отслеживать обращения в скорую помощь и динамику лабораторных анализов.

По словам директора Департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Аскара Аргынбаева, электронный паспорт здоровья будет содержать максимально полную медицинскую информацию, что обеспечит удобство как для пациентов, так и для врачей. При этом доступ к данным будет возможен только с согласия гражданина.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:41
С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать

Также мы уже рассказывали, что с 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
