Казахстанцам откроют полный доступ к электронным паспортам здоровья
Так, по данным Министерства здравоохранения, с января 2026 года данные будут автоматически обновляться при каждом посещении врача, включая информацию о назначениях и дозировках препаратов.
В дальнейшем, как уточняется в публикации 24kz, с применением технологий искусственного интеллекта граждане смогут получать персональные рекомендации для мониторинга состояния здоровья и профилактики заболеваний.
Также система позволит отслеживать обращения в скорую помощь и динамику лабораторных анализов.
По словам директора Департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Аскара Аргынбаева, электронный паспорт здоровья будет содержать максимально полную медицинскую информацию, что обеспечит удобство как для пациентов, так и для врачей. При этом доступ к данным будет возможен только с согласия гражданина.
Материал по теме
Также мы уже рассказывали, что с 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.