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Общество

Более 275 тысяч тенге на каждого члена семьи: при каком условии кандасам положена эта выплата

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:57 Фото: Zakon.kz
В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2185 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 150 тыс. этнических казахов. Об этом 27 марта проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

  • Акмолинская область;
  • область Абай;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Атырауская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Северо-Казахстанская область.

В Минтруда уточнили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

С начала года, по данным Минтруда, различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам. В частности, 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 46,4% – из КНР;
  • 41% – из Узбекистана;
  • 7,1% – из Туркменистана;
  • 1,9% – из России;
  • 1,6% – из Монголии;
  • 2% – из других стран.

По состоянию на 1 марта 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершеннолетние – 30,8%, пенсионеры – 8,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:

  • 16,8% имеют высшее образование;
  • 30,7% – среднее специальное образование;
  • 50,8% – общее среднее образование;
  • 1,7% не имеют образования.

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Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 389 кандасов.

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По состоянию на 1 февраля 2025 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1070 этнических казахов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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