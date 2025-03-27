Более 275 тысяч тенге на каждого члена семьи: при каком условии кандасам положена эта выплата
Согласно информации ведомства, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:
- Акмолинская область;
- область Абай;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Атырауская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Северо-Казахстанская область.
В Минтруда уточнили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:
- на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
- на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).
Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.
Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.
С начала года, по данным Минтруда, различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам. В частности, 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:
- 46,4% – из КНР;
- 41% – из Узбекистана;
- 7,1% – из Туркменистана;
- 1,9% – из России;
- 1,6% – из Монголии;
- 2% – из других стран.
По состоянию на 1 марта 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершеннолетние – 30,8%, пенсионеры – 8,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:
- 16,8% имеют высшее образование;
- 30,7% – среднее специальное образование;
- 50,8% – общее среднее образование;
- 1,7% не имеют образования.
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