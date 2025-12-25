#Казахстан в сравнении
Общество

Важную информацию об удостоверениях личности напомнили казахстанцам

люди в ЦОНе, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:13 Фото: ДП Актобе
Важные моменты о получении документов сообщили казахстанцам 25 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) Актобе напомнил, что с 1 января 2026 года удостоверения личности для некоторых казахстанцев станут бесплатными.

"Первичное получение удостоверения личности, а также его замена по истечении срока действия будут осуществляться без взимания государственной пошлины", – указали в ДП.

Что касается оформления удостоверений личности, то сделать это можно не только в ЦОНах, но и онлайн – через портал электронного правительства eGov.kz и мобильное приложение Egov Mobile.

"Также напоминаем: в рамках реализации Закона РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" с 1 января 2024 года введена обязательная дактилоскопическая регистрация при получении паспорта и удостоверения личности. Она проводится в ЦОНах и распространяется на всех граждан Казахстана и иностранцев, постоянно проживающих в стране, за исключением детей до 12 лет", – указали в полиции.

Там обращают внимание, что проживание на территории Казахстана без документов, удостоверяющих личность, либо без регистрации влечет административную ответственность.

"Законодательством предусмотрены предупреждения и штрафы как для граждан, так и для собственников жилья и субъектов предпринимательства. Департамент полиции Актюбинской области призывает жителей своевременно оформлять документы и соблюдать требования законодательства Республики Казахстан", – обратились в ДП.

Ранее мы рассказывали, как можно заменить удостоверение личности в Казахстане без очередей в ЦОНе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
