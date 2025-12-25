#Казахстан в сравнении
Общество

Код с 1414: казахстанцам сообщили важную новость об ЭЦП

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:42 Фото: gov4c.kz
АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ") объявило о внедрении дополнительного этапа проверки при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП) в личном кабинете pki.gov.kz, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 25 декабря 2025 года информации, теперь при перевыпуске ключей ЭЦП дополнительная проверка проводится двумя способами:

1. SMS-подтверждение – ввод одноразового кода, отправленного на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан Казахстана

2. Через приложение eGov Mobile – ввод кода из цифрового документа.

объявление о выпуске ЭЦП, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:42

Фото: АО "НИТ"

"Обращаем внимание, что данный механизм не применяется к нерезидентам Республики Казахстан, так как их номера телефонов не зарегистрированы в Базе мобильных граждан РК. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования ключей ЭЦП и делает процесс их перевыпуска более надежным", – объяснили в АО "НИТ".

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в центры обслуживания населения (ЦОН). С лета 2025 года процедуру полностью перевели в онлайн-формат.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
