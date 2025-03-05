Это не ограничение свободы: Жумангарин об установлении лимитов по прописке в Астане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года разъяснил суть поправок, утверждающих нормативы регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что согласно Конституции, никто не имеет права лишить права на свободу выбора места жительства.

"Мы просто ограничиваем количество людей, которые могут быть прописаны на одной площади. Это совсем другая вещь. И это мировая практика, вы можете посмотреть, сколько в соседних странах, я сейчас цифры называть не буду, чтобы ориентиры не ставить (для маслихата. – Прим. ред.). Вопрос достаточно глубокий, его надо неспеша решать. Астана настолько большой город, что у полиции не хватит сил, служб, чтобы все адреса проверить. Я говорил о том, что на одном адресе 800 человек было прописано, но мне вот сообщили, что оказывается выявили адрес, где было прописано 3450 человек. Это же невозможно, поэтому этот вопрос надо решать системно", – заявил он.

Однако Жумангарин не стал говорить, о каких лимитах может идти речь.

"Я не хотел бы называть цифры для того, чтобы никаким образом не влиять на будущее решение маслихатов, поскольку я – официальное должностное лицо. Маслихат Астаны примет решение, исходя из потребности города, жилищного фонда, нагрузки на инфраструктуру, как дорожную, так и социальную, нагрузки на климат, экологию, то есть решение будет приниматься профессионалами, которые в этом городе живут и хорошо знают его особенности", – заверил глава МНЭ.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана. Какие штрафы ожидают нарушителей, можно прочитать здесь.

