#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Общество

Это не ограничение свободы: Жумангарин об установлении лимитов по прописке в Астане

МНЭ, Астана, прописка , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 13:29 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года разъяснил суть поправок, утверждающих нормативы регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что согласно Конституции, никто не имеет права лишить права на свободу выбора места жительства.

"Мы просто ограничиваем количество людей, которые могут быть прописаны на одной площади. Это совсем другая вещь. И это мировая практика, вы можете посмотреть, сколько в соседних странах, я сейчас цифры называть не буду, чтобы ориентиры не ставить (для маслихата. – Прим. ред.). Вопрос достаточно глубокий, его надо неспеша решать. Астана настолько большой город, что у полиции не хватит сил, служб, чтобы все адреса проверить. Я говорил о том, что на одном адресе 800 человек было прописано, но мне вот сообщили, что оказывается выявили адрес, где было прописано 3450 человек. Это же невозможно, поэтому этот вопрос надо решать системно", – заявил он. 

Однако Жумангарин не стал говорить, о каких лимитах может идти речь.

"Я не хотел бы называть цифры для того, чтобы никаким образом не влиять на будущее решение маслихатов, поскольку я – официальное должностное лицо. Маслихат Астаны примет решение, исходя из потребности города, жилищного фонда, нагрузки на инфраструктуру, как дорожную, так и социальную, нагрузки на климат, экологию, то есть решение будет приниматься профессионалами, которые в этом городе живут и хорошо знают его особенности", – заверил глава МНЭ.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана. Какие штрафы ожидают нарушителей, можно прочитать здесь

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Общество
14:46, Сегодня
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Стоит ли бояться бизнесу снижения порога НДС до 15 млн тенге, рассказал Жумангарин
Общество
14:35, Сегодня
Стоит ли бояться бизнесу снижения порога НДС до 15 млн тенге, рассказал Жумангарин
Казахмыс погасил все кредиты семьям погибших шахтеров
Общество
14:15, Сегодня
Казахмыс погасил все кредиты семьям погибших шахтеров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: