Общество

Аферист выманил больше 25 миллионов тенге у жителей Акмолинской области

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 05:30 Фото: Zakon.kz
Свыше 25 млн тенге потеряли жители Акмолинской области, поверив обещаниям лже-предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, несколько месяцев назад 35-летний житель села Коргалжын запустил схему фиктивной продажи и установки фильтров для воды. Он предлагал людям якобы выгодные условия, убеждал оформлять товар в кредит и обещал скорый монтаж оборудования. Об этом передает Almaty.tv.

На уловку откликнулись жители Целиноградского и Коргалжынского районов, а также города Косшы. Деньги перечислялись, договоры подписывались, но после этого "продавец" пропадал, а обещанные фильтры так и не появлялись.

"В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование. Следователи продолжают необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выявляют других возможных потерпевших", – рассказала старший инспектор регионального ДП Алмагуль Турсымбаева.

В середине декабря казахстанский предприниматель избежал тюрьмы после массового отравления гостей в своем ресторане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
