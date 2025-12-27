#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

"Новогоднее чудо": в Семее замерзающий пеликан обрел дом благодаря отзывчивости людей

Пеликан в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 22:53 Фото: Департамент полиции по области Абай
Жительница Семея приютила в своей квартире замерзающего пеликана, которого нашла близ оживленной дороги. Большая птица оказалась заложницей мороза и голода. Новость о пернатой находке за считанные минуты облетела мессенджеры горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате полицейские нашли временное пристанище для птицы в биологическом центре. За три часа крылатый гость сменил нескольких хозяев, пожил в квартире и даже получил имя.

Пеликаны проводят лето на водоемах Семея, богатых рыбной фауной. На зиму улетают в теплые края. Но бывают случаи, когда особи по разным причинам остаются. Например, из-за болезни.

Фото: Департамент полиции по области Абай

Один из таких пеликанов остался зимовать в городе. Жительница Семея по имени Татьяна обнаружила его около дороги на острове Бейбитшилик.

"Мы минули мост, заехали на остров. Видим – справа сидит большая птица. Подошли - он поднял голову из-под крылышка и посмотрел на нас. Сразу поняли, что замерз. Я унесла его в машину. Пока ехали в биологический центр, грела ему лапки", – рассказала семейчанка.

В единственном зоологическом учреждении Семея – Биологическом центре – ей сказали, что этого пеликана уже пытался определить мужчина, который нашел его в степи. Но, услышав отказ, он оставил птицу на дороге. Благо Татьяна увидела замерзающего путника.

Фото: Департамент полиции по области Абай

На тот момент температура воздуха была ниже 20 градусов мороза.

"Когда я принесла его домой, семья была в шоке, ребенок заплакал от страха, кот убежал и спрятался. Я разогрела ему замороженного окуня, но он не ел. Пока мой гость отогревался, я связалась с волонтерами и журналистами", – рассказала Татьяна.

Вечером объявление о пернатой находке стало появляться в городских чатах. Пока новость набирала отклик, женщина вместе с соедями переселила птицу в теплый подвал. Туда же она унесла ведро воды. Под ее наблюдением пеликан провел в новом доме около поулчаса.

"Пока несла его в подвал, он меня чуть не укусил. Тяжелый. И сильный. Это чувствуется. В обиду себя не даст", – рассказала женщина, которая не в первый раз спасает птиц.

Энтузиастка выхаживала голубей. Правда, после такой опеки пернатые не хотели расставаться со своей спасительницей.

На клич о помощи для пеликана отозвались сотрудники природоохранной полиции Абайской области. Они приехали за ночным гостем к Татьяне и определили его в Биологический центр.

"Инспекторы незамедлительно связались со специалистами Биологического центра и организовали передачу птицы для оказания помощи. По прибытии пеликан был осмотрен и определен в теплый вольер. Ему обеспечены уход и необходимые условия для восстановления", – прокомментировали в ДП области Абай.

По словам орнитологов, пеликаны, лебеди, и даже утки кряквы вполне могут перезимовать на водоемах морозного Семея. Но главная проблема – из-за которой птицы и улетают в теплые края – это отсутствие пропитания на замерзшей реке.

Фото: Департамент полиции по области Абай

Кстати, на днях в Семее на Иртыше люди заметили двух лебедей, которые обитают пока еще на не замерзшей реке. Специалисты осмотрели и птиц, и условия их проживания.

В данный момент они не нуждаются в помощи. Но в дни предстоящих морозов могут оказаться в ледяной западне. Поэтому за лебедями присматривают всем городом.

Ранее мы писали о том, что спасенные лебеди в Павлодарской области переехали в другой временный дом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Альбина Халел
Читайте также
Жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах
22:01, 19 октября 2023
Жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах
Баурсак в обмен на пословицу: в Семее в день Ынтымақ прошли необычные уроки мудрости
16:55, 21 марта 2025
Баурсак в обмен на пословицу: в Семее в день Ынтымақ прошли необычные уроки мудрости
Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов
19:48, 27 декабря 2025
Правила пожарной безопасности напомнили владельцам столичных общепитов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: