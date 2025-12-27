"Новогоднее чудо": в Семее замерзающий пеликан обрел дом благодаря отзывчивости людей

Жительница Семея приютила в своей квартире замерзающего пеликана, которого нашла близ оживленной дороги. Большая птица оказалась заложницей мороза и голода. Новость о пернатой находке за считанные минуты облетела мессенджеры горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате полицейские нашли временное пристанище для птицы в биологическом центре. За три часа крылатый гость сменил нескольких хозяев, пожил в квартире и даже получил имя.

Пеликаны проводят лето на водоемах Семея, богатых рыбной фауной. На зиму улетают в теплые края. Но бывают случаи, когда особи по разным причинам остаются. Например, из-за болезни.

Фото: Департамент полиции по области Абай

Один из таких пеликанов остался зимовать в городе. Жительница Семея по имени Татьяна обнаружила его около дороги на острове Бейбитшилик.

"Мы минули мост, заехали на остров. Видим – справа сидит большая птица. Подошли - он поднял голову из-под крылышка и посмотрел на нас. Сразу поняли, что замерз. Я унесла его в машину. Пока ехали в биологический центр, грела ему лапки", – рассказала семейчанка.

В единственном зоологическом учреждении Семея – Биологическом центре – ей сказали, что этого пеликана уже пытался определить мужчина, который нашел его в степи. Но, услышав отказ, он оставил птицу на дороге. Благо Татьяна увидела замерзающего путника.

Фото: Департамент полиции по области Абай

На тот момент температура воздуха была ниже 20 градусов мороза.

"Когда я принесла его домой, семья была в шоке, ребенок заплакал от страха, кот убежал и спрятался. Я разогрела ему замороженного окуня, но он не ел. Пока мой гость отогревался, я связалась с волонтерами и журналистами", – рассказала Татьяна.

Вечером объявление о пернатой находке стало появляться в городских чатах. Пока новость набирала отклик, женщина вместе с соедями переселила птицу в теплый подвал. Туда же она унесла ведро воды. Под ее наблюдением пеликан провел в новом доме около поулчаса.

"Пока несла его в подвал, он меня чуть не укусил. Тяжелый. И сильный. Это чувствуется. В обиду себя не даст", – рассказала женщина, которая не в первый раз спасает птиц.

Энтузиастка выхаживала голубей. Правда, после такой опеки пернатые не хотели расставаться со своей спасительницей.

На клич о помощи для пеликана отозвались сотрудники природоохранной полиции Абайской области. Они приехали за ночным гостем к Татьяне и определили его в Биологический центр.

"Инспекторы незамедлительно связались со специалистами Биологического центра и организовали передачу птицы для оказания помощи. По прибытии пеликан был осмотрен и определен в теплый вольер. Ему обеспечены уход и необходимые условия для восстановления", – прокомментировали в ДП области Абай.

По словам орнитологов, пеликаны, лебеди, и даже утки кряквы вполне могут перезимовать на водоемах морозного Семея. Но главная проблема – из-за которой птицы и улетают в теплые края – это отсутствие пропитания на замерзшей реке.

Фото: Департамент полиции по области Абай

Кстати, на днях в Семее на Иртыше люди заметили двух лебедей, которые обитают пока еще на не замерзшей реке. Специалисты осмотрели и птиц, и условия их проживания.

В данный момент они не нуждаются в помощи. Но в дни предстоящих морозов могут оказаться в ледяной западне. Поэтому за лебедями присматривают всем городом.

