Грузовик провалился под лед на западе Казахстана

Водитель "Газели" поехал по замерзшей реке Чаган, но тонкий лед не выдержал и автомобиль ушел под воду в пригороде Уральска, сообщает Zakon.kz.

Поселок Октябрьский находится через реку от Уральска и для удобства несколько лет назад там построили пешеходный мост. А вот автомобилистам приходится делать большой крюк в объезд, но желающие срезать стали ездить прямо по льду, передает "КТК".

Повторить коварный трюк решил 37-летний водитель. Практически на середине реки лед треснул, и авто полностью ушло под воду. Сам шофер успел выбраться.

Для спасения "Газели" пришлось вызывать сотрудников ДЧС, а водителю выписали штраф.

"Водолазными расчетами был выполнен зацеп троса. После чего грузовой автомобиль с помощью специальной техники был извлечен из воды. Пострадавших в результате происшествия нет", – прокомментировал работу спасателей инженер управления ликвидации ЧС ДЧС Западно-Казахстанской области Айбек Гадылжанов.

