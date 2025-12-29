#Казахстан в сравнении
Общество

Грузовик провалился под лед на западе Казахстана

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 03:09 Фото: Zakon.kz
Водитель "Газели" поехал по замерзшей реке Чаган, но тонкий лед не выдержал и автомобиль ушел под воду в пригороде Уральска, сообщает Zakon.kz.

Поселок Октябрьский находится через реку от Уральска и для удобства несколько лет назад там построили пешеходный мост. А вот автомобилистам приходится делать большой крюк в объезд, но желающие срезать стали ездить прямо по льду, передает "КТК".

Повторить коварный трюк решил 37-летний водитель. Практически на середине реки лед треснул, и авто полностью ушло под воду. Сам шофер успел выбраться.

Для спасения "Газели" пришлось вызывать сотрудников ДЧС, а водителю выписали штраф.

"Водолазными расчетами был выполнен зацеп троса. После чего грузовой автомобиль с помощью специальной техники был извлечен из воды. Пострадавших в результате происшествия нет", – прокомментировал работу спасателей инженер управления ликвидации ЧС ДЧС Западно-Казахстанской области Айбек Гадылжанов.

Ранее в поселке Зачаганск в ЗКО многодетная семья отравилась бытовым газом.

