Общество

Олжас Бектенов сообщил хорошую новость для пассажиров поездов

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 12:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по продлению маршрута одного из пассажирских поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2026 году предусмотрена поставка 91 вагона - 2 состава для маршрута "Астана – Шымкент", 2 состава для маршрута "Астана – Атырау" и 1 состав для маршрута "Астана – Жезказган".

"Кроме того, начиная с апреля 2026 года в рамках исполнения комплексного плана по развитию Мангистауской области планируется продлить маршрут пассажирского поезда "Караганда – Жезказган" до города Актау. В целом до 2030 года планируется обновление около 1 000 вагонов", - говорится в ответе.

Также, по его словам, состав областного поезда "Караганда – Балхаш" увеличен с 4 до 6 вагонов. В летний период текущего года, с июня по август, организовано ежедневное движение дополнительного областного поезда "Караганда – Балхаш" из 6 вагонов.

Кроме того, по информации Бектенова, с 1 марта текущего года запущен ежедневный прямой поезд "Алматы – Балхаш – Алматы" с двумя вагонами.

Ранее мы писали о планах правительства по субсидированию новых авиамаршрутов.

Азамат Сыздыкбаев
