Олжас Бектенов сообщил хорошую новость для пассажиров поездов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по продлению маршрута одного из пассажирских поездов, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в 2026 году предусмотрена поставка 91 вагона - 2 состава для маршрута "Астана – Шымкент", 2 состава для маршрута "Астана – Атырау" и 1 состав для маршрута "Астана – Жезказган".
"Кроме того, начиная с апреля 2026 года в рамках исполнения комплексного плана по развитию Мангистауской области планируется продлить маршрут пассажирского поезда "Караганда – Жезказган" до города Актау. В целом до 2030 года планируется обновление около 1 000 вагонов", - говорится в ответе.
Также, по его словам, состав областного поезда "Караганда – Балхаш" увеличен с 4 до 6 вагонов. В летний период текущего года, с июня по август, организовано ежедневное движение дополнительного областного поезда "Караганда – Балхаш" из 6 вагонов.
Кроме того, по информации Бектенова, с 1 марта текущего года запущен ежедневный прямой поезд "Алматы – Балхаш – Алматы" с двумя вагонами.
