Наехал на шестерых детей: водителю с эпилепсией вынесли приговор
Приговор должны были огласить днем ранее, 29 декабря 2025 года, но в зале суда обвиняемому стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. Поэтому оглашение вердикта перенесли на 30 декабря.
Приговором суда мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. На 7 лет ему запрещено управлять транспортными средствами.
Кроме того, судом взыскано 50 млн в качестве морального ущерба в пользу двух пострадавших семей.
Во время досудебного и судебного следствий стало известно, что осужденный, 55-летний житель села Бестерек Урджарского района, является психически здоровым. Однако он с 2013 года состоит на учете с диагнозом "эпилепсия", регулярно страдает от судорожных синдромов.
В день страшной аварии 19 августа 2025 года он вместе с супругой выехал в соседнее село на личном автомобиле. Около 16 часов машина въехала в играющих около частного дома детей. Мужчина сбил шестерых детей, четверо из которых погибли. Двое получили тяжелые травмы. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.
Со слов самого виновника аварии, причиной ДТП стало ухудшение здоровья на фоне хронического заболевания. У него случился приступ, и он потерял возможность управлять автомобилем. Мужчина признал свою вину, что явилось смягчающим обстоятельством.
Во время судебных заседаний, которые продолжались с 9 по 30 декабря, от пострадавшей стороны звучали требования привлечь к ответственности и тех людей, которые выдали осужденному право управлять автомобиль. Он получил водительское удостоверение в 2020 году.
Врач-невропатолог Урджарской районной больницы в суде подтвердила, что осужденный действительно находился на учете с диагнозом "идиопатическая генерализованная эпилепсия". Принимал противосудорожные лекарства. Однако за последние два года на прием не приходил.
В данное время параллельно ведется расследование по факту халатности в отношении тех должностных лиц, которые выдали обвиняемому водительские права.
Приговор суда не вступил в законную силу.