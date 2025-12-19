"На приеме не был!": врач выступила в суде по делу страшного наезда на детей в Бестереке

Сегодня, 19 декабря 2025 года, в Семее состоялось очередное судебное заседание по делу о гибели 4-х детей в селе Бестерек области Абай. Во время разбирательств прозвучали требования родственников привлечь к ответственности не только обвиняемого, но и его жену, сообщает Zakon.kz.

В день страшной аварии, 19 августа 2025 года, супруги выехали в соседнее село на личном автомобиле. За рулем был 55-летний подсудимый, который въехал в играющих около частного дома детей в селе Бестерек Урджарского района.

Как выяснилось во время разбирательств, мужчина вменяемый, психически здоровый, но перенес инсульт и страдает от приступов эпилепсии. На медицинском учете с диагнозом "эпилепсия" он состоит с 2013 года. На сегодняшнем судебном процессе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состояние здоровья подсудимого разобрали до мельчайших подробностей.

Прозвучавший диагноз подтвердила врач-невропатолог Урджарской районной больницы, которая выступила по ходатайству государственного обвинителя.

"Я работаю в райбольнице невропатологом с 2023 года. Ни разу не видела этого человека. Ко мне он на прием не приходил. По алгоритму, люди, состоящие на учете с подобными хроническими заболеваниями, должны посещать врача раз в квартал. Его диагноз – идиопатическая генерализованная эпилепсия. Симптомы бывают разные – замирание, отсутствие реакции, закатывание глаз, тонико-клонические приступы, которые могут перейти в судороги, потерю сознания", – рассказал врач.

В ходе досудебного расследования была проведена экспертиза, в которой говорится о регулярных приступах эпилепсии у подсудимого. Между тем его супруга заявила, что не знает о данном заболевании мужа.

"Да, я слышала, что мой супруг был на учете по эпилепсии, но то, что у него есть это заболевание, я не знаю", – сказала жена обвиняемого.

Родные погибших детей считают, что оба супруга должны понести ответственность.

Между тем сам обвиняемый на первом судебном заседании признал, что причиной аварии был именно приступ эпилепсии, в результате которого он потерял сознание.

Во время заседания прокурор зачитал все материалы судебного дела и результаты многочисленных экспертиз. Показал присутствующим фото состояния автомобиля после аварии и оставшихся на месте вещей.

Он также добавил, что в данное время параллельно ведется досудебное расследование по факту халатности в отношении должностных лиц. Силовики выясняют, кто именно в 2020 году выдал обвиняемому водительские права, несмотря на его диагноз.

Тогда в страшной аварии погибли четыре малолетних ребенка. Три девочки – 6, 7 и 9 лет являлись родными сестрами из одной семьи. Самому маленькому погибшему ребенку – мальчику – было 2 года. Еще двое детей получили серьезные травмы. Скончавшиеся девочки проживали с родителями и старшим братом в Жарминском районе области Абай. В Бестереке они гостили в доме у бабушки и дедушки. Последние дни каникул они хотели провести с родными.