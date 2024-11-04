Дожди и сильный ветер: погода в Казахстане на 5 ноября

В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Казахстана во вторник, 5 ноября 2024 года. По стране прогнозируют неустойчивую погоду, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, по республике пройдут сильные дожди и снег. Также ожидается гололед.

"На западе страны – сильные осадки, в южных регионах страны – дожди, на юго-западе, юге – временами сильные дожди", – уточнили метеорологи.

В продолжении говорится, что по республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на западе страны – низовая метель.

"Днем на западе, в центре Мангистауской области – очень сильный ветер 30 метров в секунду и более". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по стране на ближайшие дни. По данным специалистов, 5-7 ноября 2024 года на юге Казахстана ожидается значительное похолодание и сильные осадки.

