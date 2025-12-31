Из-за потепления в Астане закрыли каток и ледяные горки

В связи с резким потеплением в Астане и таянием снега работа ледяных горок и катка на набережной реки Есиль временно приостановлена, сообщает Zakon.kz.

В этой связи столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) обращается к гостям и жителям города с важным предупреждением:

"Толщина льда на руслах реки Есиль составляет от 22 см, в отдельных местах 35-37 см (район Центрального пляжа). В период новогодних праздников в целях соблюдения безопасности жителей просим воздержаться от выхода на лед".

Также особо подчеркнуто, что работа ледяных горок и катка на набережной Есиля временно приостановлена.

"После достижения нормативной толщины льда, установленного ДЧС, объекты будут вновь открыты для катания", – добавили специалисты.

Стоит отметить, что для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы ведутся круглосуточно.

Акимат Астаны также обратился с заявлением:

"Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях".

Напомним, еще 30 декабря 2025 года в Астане гололед парализовал движение общественного транспорта. Кроме того, в соцсетях стали распространять информацию о шести погибших из-за непогоды.