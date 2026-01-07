#Казахстан в сравнении
Общество

Водителей спасли из снежного плена в Восточном Казахстане

Водители спасены из снежного плена в Восточном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 14:02 Фото: ДП ВКО
6 января 2026 года двух автомобилистов спасли в непогоду в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в дежурную часть Уланского района поступил звонок о том, что в районе села Беткудук два автомобиля оказались заблокированы в снежном заносе из-за сложных погодных условий.

"Помощник дежурного Ернар Калиев оперативно скоординировал действия служб и передал информацию сотрудникам, находившимся в непосредственной близости к месту происшествия. На место были направлены участковые инспекторы полиции Таврического сельского округа Алексей Сергеевич и Каменского сельского округа Даурен Байтиков. Используя специальную технику, они добрались до водителей и оказали им помощь", – рассказали полицейские.

В результате слаженных действий оба автомобиля были освобождены из снежного заноса. Водители выразили благодарность сотрудникам полиции за помощь.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности зимой. Нужно учитывать погодные условия, лучше воздерживаться от поездок при ухудшении видимости и сильной метели.

В другой истории спасателем оказался кот, который помог матери с двумя детьми потушить пожар в квартире в Актау.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
