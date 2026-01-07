Кот спас семью с детьми от пожара в Актау

В одной из квартир в 4 микрорайоне произошел пожар из-за неправильного использования обогревателя: мать с двумя детьми успели потушить огонь сами, благодаря коту, который первым почувствовал дым, сообщает Zakon.kz.

Жильцы многоэтажки в 4 микрорайоне рассказали о пожаре, вызванном неправильным использованием обогревателя. По их словам, многие горожане не знают базовых правил пожарной безопасности, а проблемы с отоплением в доме заставляют людей идти на риск, пишет Lada.kz 7 января 2026 года.

Пожар произошел в квартире матери с двумя детьми ранним утром, когда все спали. Несмотря на то, что женщина неоднократно объясняла детям правила безопасности, младший ребенок самостоятельно включил обогреватель.

Обогреватели нельзя включать в удлинители. Не все об этом знают, но это одно из первых правил пожарной безопасности. Сечение удлинителя просто не рассчитано на такие мощные электроприборы", – отметила жительница.

Критическую роль сыграл кот: он первым почувствовал дым и подал сигнал, разбудив детей. Они нашли мастер-выключатель в счетчике, отключили электричество и успели потушить пожар водой до того, как мама успела одеться.

К счастью, никто не пострадал, однако часть имущества была повреждена. Женщина решила рассказать о происшествии на фоне продолжающихся проблем с отоплением в доме, чтобы предостеречь других горожан.

