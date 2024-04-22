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Вода снижается – фейки растут: казахстанца оштрафовали почти на 74 тыс. тенге

Вода снижается – фейки растут: казахстанца оштрафовали почти на 74 тыс. тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 17:24 Фото: pexels
В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности петропавловца за распространение недостоверной информации про плотину Сергеевского водохранилища. Об этом 22 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

21 апреля сотрудники полиции в СКО выявили в Instagram видео, на котором зафиксирована плотина Сергеевского водохранилища.

"В описании было сказано, что перелив составляет 4 м. Таким образом, автор "прибавил" к реальному уровню воды около полуметра. Распространителем недостоверной информации оказался 25-летний петропавловец. Он пояснил, что сведения о высоте перелива почерпнул у незнакомого человека, стоявшего рядом, когда он снимал впечатляющий видеоконтент. Свою вину горожанин признал".Пресс-служба ДП СКО

Жителя Петропавловска оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге).

"Ст. 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях "Размещение, распространение ложной информации" предусматривает штраф для физических лиц в размере 20 месячных расчетных показателей", – напомнили в пресс-службе ДП СКО.

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20 апреля 2024 года стало известно, что 27-летнюю жительницу Петропавловска привлекли к административной ответственности за голосовое сообщение в WhatsApp. В нем она утверждала, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт для пострадавших от паводков, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь.

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