Важное изменение произошло в Алматинском зоопарке с 15 января

С сегодняшнего дня в Алматинском зоопарке повысили цены на входные билеты. О важном изменении администрация объявила в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, с 15 января 2026 года в зоопарке Алматы стоимость входных билетов меняется следующим образом:

взрослый (от 12 и старше) – 1427 тенге (было 800 тенге),

детский (от 7 до 12) – 562 тенге (было 300 тенге).

Фото: Instagram/almatyzoo

​"Эти изменения – вклад в будущее зоопарка. Впереди у нас: реконструкция существующих и строительство новых, более просторных вольеров. Улучшение инфраструктуры и условий содержания животных. Запуск новых интерактивных, образовательных программ", – подчеркнула администрация Алматинского зоопарка в четверг.

​При этом отмечается, что сохраняется важный принцип – зоопарк остается доступным. Администрация сохраняет систему бесплатного посещения для:

участников и инвалидов ВОВ и приравненным по льготам к ним лицам,

людей с ограниченными возможностями,

пенсионеров по возрасту,

многодетных матерей,

детей до 7 лет,

детей-сирот и детей без попечения родителей (до 18 лет),

а также военнослужащих срочной ​службы и курсантов военных академий.

"​Мы растем, развиваемся и меняемся для благополучия животных и комфорта посетителей. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете Алматинский зоопарк!" – заключила администрация.

Посетители зоопарка Алматы поддержали решение о повышении цен на билеты, назвав его правильным:

"Давно пора!"

"Отличное решение!"

"Я думаю, что это правильное решение".

Также администрации предложили округлить цены до 1500 и 600-800 тенге. По словам жительницы мегаполиса, "как показывает практика, чем выше цена, тем выше культура посетителей".

"К сожалению, не можем округлить, так как стоимость билета привязана к МРП", – объяснили в администрации Алматинского зоопарка.

