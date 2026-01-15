Важное изменение произошло в Алматинском зоопарке с 15 января
Так, с 15 января 2026 года в зоопарке Алматы стоимость входных билетов меняется следующим образом:
- взрослый (от 12 и старше) – 1427 тенге (было 800 тенге),
- детский (от 7 до 12) – 562 тенге (было 300 тенге).
Фото: Instagram/almatyzoo
"Эти изменения – вклад в будущее зоопарка. Впереди у нас: реконструкция существующих и строительство новых, более просторных вольеров. Улучшение инфраструктуры и условий содержания животных. Запуск новых интерактивных, образовательных программ", – подчеркнула администрация Алматинского зоопарка в четверг.
При этом отмечается, что сохраняется важный принцип – зоопарк остается доступным. Администрация сохраняет систему бесплатного посещения для:
- участников и инвалидов ВОВ и приравненным по льготам к ним лицам,
- людей с ограниченными возможностями,
- пенсионеров по возрасту,
- многодетных матерей,
- детей до 7 лет,
- детей-сирот и детей без попечения родителей (до 18 лет),
- а также военнослужащих срочной службы и курсантов военных академий.
"Мы растем, развиваемся и меняемся для благополучия животных и комфорта посетителей. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете Алматинский зоопарк!" – заключила администрация.
Посетители зоопарка Алматы поддержали решение о повышении цен на билеты, назвав его правильным:
- "Давно пора!"
- "Отличное решение!"
- "Я думаю, что это правильное решение".
Также администрации предложили округлить цены до 1500 и 600-800 тенге. По словам жительницы мегаполиса, "как показывает практика, чем выше цена, тем выше культура посетителей".
"К сожалению, не можем округлить, так как стоимость билета привязана к МРП", – объяснили в администрации Алматинского зоопарка.
Ранее мы писали, что Алматинский зоопарк попросил о помощи. С какой просьбой обратились к жителям и гостям южной столицы, можете узнать здесь.