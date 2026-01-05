Старейший кайман зоопарка Алматы отметил 54-летие
Известно, что хищника в Алматы привезли 18 июня 2002 года из зоопарка Германии.
Специалисты подчеркивают, что Зину называют "старожилом" зоопарка.
Крокодиловый кайман (Caiman crocodilus) – это относительно небольшой вид крокодилов, обитающий в реках и болотах Центральной и Южной Америки. Кайманы ведут в основном ночной образ жизни и питаются рыбой, амфибиями, птицами и мелкими млекопитающими; молодые особи питаются насекомыми и другой мелкой добычей. В дикой природе кайманы живут около 30-40 лет, в неволе – до 50 лет. Несмотря на свою агрессивность при защите территории, крокодиловые кайманы менее опасны для человека, чем крупные виды крокодилов.
