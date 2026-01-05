Старейший кайман зоопарка Алматы отметил 54-летие

Администрация зоопарка Алматы поделилась интересными данными о старейшем жителе парка. Так, 1 января 2026 года крокодиловому кайману по прозвищу Зина исполнилось 54 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что хищника в Алматы привезли 18 июня 2002 года из зоопарка Германии.

Специалисты подчеркивают, что Зину называют "старожилом" зоопарка.

Крокодиловый кайман (Caiman crocodilus) – это относительно небольшой вид крокодилов, обитающий в реках и болотах Центральной и Южной Америки. Кайманы ведут в основном ночной образ жизни и питаются рыбой, амфибиями, птицами и мелкими млекопитающими; молодые особи питаются насекомыми и другой мелкой добычей. В дикой природе кайманы живут около 30-40 лет, в неволе – до 50 лет. Несмотря на свою агрессивность при защите территории, крокодиловые кайманы менее опасны для человека, чем крупные виды крокодилов.

Материал по теме Завораживающую сказку показал зоопарк Алматы: что ждет посетителей зимой

24 ноября 2025 года мы рассказывали, что белая медведица Пурга из зоопарка Алматы отметила свое 8-летие. Ей подарили новые игрушки и приготовили праздничный торт.