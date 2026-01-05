#Казахстан в сравнении
События

Старейший кайман зоопарка Алматы отметил 54-летие

кайман, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:19 Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы поделилась интересными данными о старейшем жителе парка. Так, 1 января 2026 года крокодиловому кайману по прозвищу Зина исполнилось 54 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что хищника в Алматы привезли 18 июня 2002 года из зоопарка Германии.

Специалисты подчеркивают, что Зину называют "старожилом" зоопарка.

Крокодиловый кайман (Caiman crocodilus) – это относительно небольшой вид крокодилов, обитающий в реках и болотах Центральной и Южной Америки. Кайманы ведут в основном ночной образ жизни и питаются рыбой, амфибиями, птицами и мелкими млекопитающими; молодые особи питаются насекомыми и другой мелкой добычей. В дикой природе кайманы живут около 30-40 лет, в неволе – до 50 лет. Несмотря на свою агрессивность при защите территории, крокодиловые кайманы менее опасны для человека, чем крупные виды крокодилов.

24 ноября 2025 года мы рассказывали, что белая медведица Пурга из зоопарка Алматы отметила свое 8-летие. Ей подарили новые игрушки и приготовили праздничный торт.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
