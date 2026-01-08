#Казахстан в сравнении
Общество

Мясо и фрукты по выгодным ценам напрямую от фермеров: где и когда пройдет ярмарка в Астане

Цены на мясо, стоимость мяса, мясо, мясная продукция, мясной цех, цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 15:04 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 8 января 2026 года, жителям и гостям Астаны объявили хорошую новость – в предстоящие выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате уточнили, что очередная городская сельскохозяйственная ярмарка пройдет 10 и 11 января.

"На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы по выгодным ценам. Мероприятие будет проходить 10 и 11 января с 10:00 до 19:00", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Астаны.

Место проведения: торговый центр "Keryen Joly", шоссе Алаш, 35б.

"К месту проведения ярмарки для удобства посетителей курсируют маршруты общественного транспорта №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317", – добавили в столичном акимате.

18 декабря 2025 года жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
