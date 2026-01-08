Мясо и фрукты по выгодным ценам напрямую от фермеров: где и когда пройдет ярмарка в Астане
Сегодня, 8 января 2026 года, жителям и гостям Астаны объявили хорошую новость – в предстоящие выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Zakon.kz.
В столичном акимате уточнили, что очередная городская сельскохозяйственная ярмарка пройдет 10 и 11 января.
"На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы по выгодным ценам. Мероприятие будет проходить 10 и 11 января с 10:00 до 19:00", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Астаны.
Место проведения: торговый центр "Keryen Joly", шоссе Алаш, 35б.
"К месту проведения ярмарки для удобства посетителей курсируют маршруты общественного транспорта №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317", – добавили в столичном акимате.
18 декабря 2025 года жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня.
