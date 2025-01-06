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Общество

Синоптики спрогнозировали 4°С тепла на Рождество в Алматы

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 17:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 января 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Алматы и Шымкенте в эти дни температура прогреется до 8 градусов c последующим понижением, то в Астане ожидается метель, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 7 января: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 2-4 мороза.
  • 8 января: переменная облачность, ночью и утром сильный снег, метель. Временами туман. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13-15 мороза.
  • 9 января: переменная облачность, временами снег, метель, туман. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 8-10 мороза.

Алматы

  • 7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 8 января: переменная облачность, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7, днем 3-5 мороза.
  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

Шымкент

  • 7 января: переменная облачность, во второй половине дня осадки (преимущественно дождь). Временами порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.
  • 8 января: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.
  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла.

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Напомним, что православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Народные приметы на Рождество связаны с соблюдением традиций и запретов, которые направлены на сохранение благополучия и уважение к святому празднику.

Богослужения в Казахстане начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00. Местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет Вознесенский кафедральный собор. В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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