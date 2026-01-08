#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

79 млн за шанс на жизнь: топ самых дорогих операций в Казахстане

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:13 Фото: pexels
Сегодня в Казахстане доступны свыше 80 видов дорогостоящих высокотехнологичных медицинских услуг. Об этом рассказала Zakon.kz глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.

Министр утверждает, что самые сложные вмешательства стоимостью до 79 млн тенге проводятся бесплатно за счет государственных и страховых средств.

Лидеры по стоимости операций

  • Имплантация вспомогательной сердечной системы – 79 млн тенге. За 11 месяцев 2025 года установлено 59 систем, многим пациентам это стало единственным шансом на жизнь.
  • Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17,4 млн тенге за операцию, выполнено 117 вмешательств.

Наиболее востребованными высокотехнологичными процедурами являются:

  • Имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора – 1 963 случая.
  • Эндоваскулярная эмболизация и окклюзия сосудов головы и шеи – 1 463 случая.
  • Трансплантация фетальных стволовых клеток – 1 384 случая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:13
"Дешевые вакцины и болезни у детей" – официальный ответ Минздрава на обвинения

Немного ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) и Минздрав выявили казахстанцев, которым запрещено водить авто. Об этом можно узнать по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
11:23, 13 октября 2025
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
В Казахстане обновят парк санавиации
08:30, 09 февраля 2025
В Казахстане обновят парк санавиации
Природно-медицинские кластеры появятся в Казахстане
12:43, 13 октября 2025
Природно-медицинские кластеры появятся в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: