79 млн за шанс на жизнь: топ самых дорогих операций в Казахстане

Сегодня в Казахстане доступны свыше 80 видов дорогостоящих высокотехнологичных медицинских услуг. Об этом рассказала Zakon.kz глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.

Министр утверждает, что самые сложные вмешательства стоимостью до 79 млн тенге проводятся бесплатно за счет государственных и страховых средств.

Лидеры по стоимости операций

Имплантация вспомогательной сердечной системы – 79 млн тенге. За 11 месяцев 2025 года установлено 59 систем, многим пациентам это стало единственным шансом на жизнь.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17,4 млн тенге за операцию, выполнено 117 вмешательств.

Наиболее востребованными высокотехнологичными процедурами являются:

Имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора – 1 963 случая.

Эндоваскулярная эмболизация и окклюзия сосудов головы и шеи – 1 463 случая.

Трансплантация фетальных стволовых клеток – 1 384 случая.

