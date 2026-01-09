#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Общество

Диких животных стали подкармливать казахстанские лесники

Подкормка диких животных в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 05:00 Фото: Zakon.kz
Лесники из Павлодарской области начали подкармливать диких животных, сообщает Zakon.kz.

В зимний период зверям сложно самостоятельно добывать пищу, поэтому в поисках пропитания они нередко выходят к людям. А это представляет опасность, как для населения региона, так и для животных. Чтобы предотвратить подобные ситуации, лесники начали проводить биотехнические работы, передает медиахолдинг "Хабар".

Сейчас в Павлодарском лесничестве обитают около 80 косуль, за которыми ежедневно наблюдают специалисты.

"Лесники улучшают условия обитания диких животных и наполняют кормушки сеном. К такой помощи косули уже привыкли и выходят трапезничать даже днем", – говорится в репортаже.

В Павлодарском лесничестве косули настолько привыкли к человеку, что спокойно разгуливают по обочинам дорог и приближаются к строительным площадкам. По последним данным, общая их численность в шести лесничествах превысила тыс. особей. В этом году в Теренкольский и Железинский районы из соседних регионов России мигрировали сибирские косули.

"Мероприятия по охране диких животных будут продолжать круглый год", – заявили лесники.

На днях администрация зоопарка Алматы запустила экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок. Принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Чем лесники Абайской области подкармливают суровой зимой диких животных
13:03, 29 января 2025
Чем лесники Абайской области подкармливают суровой зимой диких животных
И даже дикий кролик – спасатели продолжают вытаскивать из воды животных
12:19, 05 апреля 2024
И даже дикий кролик – спасатели продолжают вытаскивать из воды животных
На Земле обнаружили невидимую линию, которую никогда не пересекают дикие животные
05:42, 10 июня 2025
На Земле обнаружили невидимую линию, которую никогда не пересекают дикие животные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: