Диких животных стали подкармливать казахстанские лесники

Лесники из Павлодарской области начали подкармливать диких животных, сообщает Zakon.kz.

В зимний период зверям сложно самостоятельно добывать пищу, поэтому в поисках пропитания они нередко выходят к людям. А это представляет опасность, как для населения региона, так и для животных. Чтобы предотвратить подобные ситуации, лесники начали проводить биотехнические работы, передает медиахолдинг "Хабар".

Сейчас в Павлодарском лесничестве обитают около 80 косуль, за которыми ежедневно наблюдают специалисты.

"Лесники улучшают условия обитания диких животных и наполняют кормушки сеном. К такой помощи косули уже привыкли и выходят трапезничать даже днем", – говорится в репортаже.

В Павлодарском лесничестве косули настолько привыкли к человеку, что спокойно разгуливают по обочинам дорог и приближаются к строительным площадкам. По последним данным, общая их численность в шести лесничествах превысила тыс. особей. В этом году в Теренкольский и Железинский районы из соседних регионов России мигрировали сибирские косули.

"Мероприятия по охране диких животных будут продолжать круглый год", – заявили лесники.

