Алматы без пробок: назван редкий день тишины на дорогах

Аналитики подсчитали трафик в Алматы с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года и выявили стабильные паттерны: пик приходится на последний рабочий день года, 1 января улицы почти пусты, а уже 2-3 января активность возвращается, сообщает Zakon.kz.

Предновогодний пик – последний рабочий день

В 2024 году это было 30 декабря (1,68 млн поездок), в 2025 – 29 декабря (1,56 млн).

Магистрали и въезды в город

Среднесуточный трафик на основных улицах вырос на 12,5%, въездной и выездной – на 12%.

Фото: Telegram/sergeknews

1 января – самый "тихий" день в году

Трафик падает почти на 50%: на дорогах всего 380-420 тыс. авто.

При этом в 01:00 1 января 2026 года зафиксировано 4,5 тыс. машин – почти вдвое больше, чем в 2025 (2,7 тыся). Люди все чаще перемещаются между местами празднования.

Возвращение активности

2 января трафик вырастает почти на 10%, 3 января – резкий скачок еще на 20%. Возможно, из-за того, что алматинцы начинают выезжать в гости, ТРЦ и за город.

Новогодний трафик – один из самых предсказуемых периодов года. Сценарии разных лет, как отмечают аналитики Sergek ITS, почти зеркальны с поправкой на дни недели.

Материал по теме "Это болезнь мегаполисов": когда в Астане обещают решить проблему пробок

Cтоит отметить, что днем ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что стражи порядка стали использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений.