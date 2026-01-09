#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Общество

Алматы без пробок: назван редкий день тишины на дорогах

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, автомобили, дорога, общественный транспорт Алматы, автобусная остановка, остановки, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аналитики подсчитали трафик в Алматы с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года и выявили стабильные паттерны: пик приходится на последний рабочий день года, 1 января улицы почти пусты, а уже 2-3 января активность возвращается, сообщает Zakon.kz.

Предновогодний пик – последний рабочий день

В 2024 году это было 30 декабря (1,68 млн поездок), в 2025 – 29 декабря (1,56 млн).

Магистрали и въезды в город

Среднесуточный трафик на основных улицах вырос на 12,5%, въездной и выездной – на 12%.

Фото: Telegram/sergeknews

1 января – самый "тихий" день в году

Трафик падает почти на 50%: на дорогах всего 380-420 тыс. авто.

При этом в 01:00 1 января 2026 года зафиксировано 4,5 тыс. машин – почти вдвое больше, чем в 2025 (2,7 тыся). Люди все чаще перемещаются между местами празднования.

Возвращение активности

2 января трафик вырастает почти на 10%, 3 января – резкий скачок еще на 20%. Возможно, из-за того, что алматинцы начинают выезжать в гости, ТРЦ и за город.

Новогодний трафик – один из самых предсказуемых периодов года. Сценарии разных лет, как отмечают аналитики Sergek ITS, почти зеркальны с поправкой на дни недели.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:02
"Это болезнь мегаполисов": когда в Астане обещают решить проблему пробок

Cтоит отметить, что днем ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что стражи порядка стали использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как избежать пробок в Алматы и Астане
13:04, 19 сентября 2024
Как избежать пробок в Алматы и Астане
Назван регион Казахстана, в котором ожидается сильный снегопад в последний день зимы
17:44, 27 февраля 2025
Назван регион Казахстана, в котором ожидается сильный снегопад в последний день зимы
Осенние пробки: как изменилась ситуация на дорогах Алматы и Астаны с 1 сентября
16:04, 06 сентября 2024
Осенние пробки: как изменилась ситуация на дорогах Алматы и Астаны с 1 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: