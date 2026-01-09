Алматы без пробок: назван редкий день тишины на дорогах
Предновогодний пик – последний рабочий день
В 2024 году это было 30 декабря (1,68 млн поездок), в 2025 – 29 декабря (1,56 млн).
Магистрали и въезды в город
Среднесуточный трафик на основных улицах вырос на 12,5%, въездной и выездной – на 12%.
Фото: Telegram/sergeknews
1 января – самый "тихий" день в году
Трафик падает почти на 50%: на дорогах всего 380-420 тыс. авто.
При этом в 01:00 1 января 2026 года зафиксировано 4,5 тыс. машин – почти вдвое больше, чем в 2025 (2,7 тыся). Люди все чаще перемещаются между местами празднования.
Возвращение активности
2 января трафик вырастает почти на 10%, 3 января – резкий скачок еще на 20%. Возможно, из-за того, что алматинцы начинают выезжать в гости, ТРЦ и за город.
Новогодний трафик – один из самых предсказуемых периодов года. Сценарии разных лет, как отмечают аналитики Sergek ITS, почти зеркальны с поправкой на дни недели.
Cтоит отметить, что днем ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что стражи порядка стали использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений.