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Общество

Назван регион Казахстана, в котором ожидается сильный снегопад в последний день зимы

Назван регион Казахстана, в котором ожидается сильный снегопад в последний день зимы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 17:44 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям республики в последний день зимы, 28 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильный снегопад прогнозируется ночью в пятницу на западе, юге Мангистауской области.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег. По республике прогнозируются туман, на юге, в центре – гололед, на севере, юге, западе – усиление ветра с метелью", – добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 27 февраля по 1 марта 2025 года не на шутку разыграется непогода. По данным синоптиков, практически всю страну окутает снег, а также вернутся морозы до -28°С.

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Природа может преподносить сюрпризы: какой будет весна в Казахстане
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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 28 февраля и 1-2 марта 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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