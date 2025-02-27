Назван регион Казахстана, в котором ожидается сильный снегопад в последний день зимы

Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям республики в последний день зимы, 28 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильный снегопад прогнозируется ночью в пятницу на западе, юге Мангистауской области.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег. По республике прогнозируются туман, на юге, в центре – гололед, на севере, юге, западе – усиление ветра с метелью", – добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 27 февраля по 1 марта 2025 года не на шутку разыграется непогода. По данным синоптиков, практически всю страну окутает снег, а также вернутся морозы до -28°С.

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