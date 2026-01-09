"Все ради этого?": просадка плитки на важном проспекте в Алматы взбудоражила Казнет
Так, пользователи популярной сети Threads опубликовали снимки проспекта, обсудив результаты городского благоустройства.
Фото: Threads/@kozachkov_offside
"Ничего особенного, просто вот так выглядит реконструкция проспекта Достык в Алматы за 4,6 миллиарда тенге", – написал журналист Михаил Козачков 8 января 2026 года.
Эта публикация нашла большой отклик среди жителей города.
- Специалистов, к сожалению, нет.
- Полгода мучали эту Достык в прошлом году. Парковки нет, круглосуточные пробки. И все ради этого?
- Печальная реальность.
- Это 3Д эффект.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.
В ведомстве пояснили, что на участке проспекта Достык (от пр. Абая до пр. аль-Фараби) реализуется проект благоустройства со сроком завершения строительно-монтажных работ до мая 2026 года.
"На отрезке между первым и вторым заездами в западной части (выше пр. Сатпаева) подрядчик выполнил подготовку лунок под посадку крупномерных деревьев (по рекомендации ТОО "ГринЛанд"). В ходе работ были выявлены и вывезены крупные валуны".Пресс-служба акимата Алматы
Далее сказано, что после ответственной организацией по посадке крупномерных деревьев было заменено основание на плодородный грунт (чернозем).
В результате земляных работ и естественной усадки вновь уложенного грунта на данном участке зафиксирована временная просадка тротуарного покрытия.
Восстановительные мероприятия, по данным акимата, выполняются с 5 января 2026 года и ведутся поэтапно с учетом технологических норм и процессов уплотнения грунта.
"Работы по приведению покрытия в нормативное состояние будут продолжены до полной стабилизации основания с последующим мониторингом и завершатся в установленные сроки".Пресс-служба акимата Алматы
