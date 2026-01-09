"Все ради этого?": просадка плитки на важном проспекте в Алматы взбудоражила Казнет

Жители Алматы в социальных сетях обратили внимание на просадку тротуарной плитки на проспекте Достык и выразили недовольство качеством ремонта, который завершился совсем недавно, сообщает Zakon.kz.

Так, пользователи популярной сети Threads опубликовали снимки проспекта, обсудив результаты городского благоустройства.

Фото: Threads/@kozachkov_offside



"Ничего особенного, просто вот так выглядит реконструкция проспекта Достык в Алматы за 4,6 миллиарда тенге", – написал журналист Михаил Козачков 8 января 2026 года.

Эта публикация нашла большой отклик среди жителей города.

Специалистов, к сожалению, нет.

Полгода мучали эту Достык в прошлом году. Парковки нет, круглосуточные пробки. И все ради этого?

Печальная реальность.

Это 3Д эффект.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.

В ведомстве пояснили, что на участке проспекта Достык (от пр. Абая до пр. аль-Фараби) реализуется проект благоустройства со сроком завершения строительно-монтажных работ до мая 2026 года.

"На отрезке между первым и вторым заездами в западной части (выше пр. Сатпаева) подрядчик выполнил подготовку лунок под посадку крупномерных деревьев (по рекомендации ТОО "ГринЛанд"). В ходе работ были выявлены и вывезены крупные валуны". Пресс-служба акимата Алматы

Далее сказано, что после ответственной организацией по посадке крупномерных деревьев было заменено основание на плодородный грунт (чернозем).

В результате земляных работ и естественной усадки вновь уложенного грунта на данном участке зафиксирована временная просадка тротуарного покрытия.

Восстановительные мероприятия, по данным акимата, выполняются с 5 января 2026 года и ведутся поэтапно с учетом технологических норм и процессов уплотнения грунта.

"Работы по приведению покрытия в нормативное состояние будут продолжены до полной стабилизации основания с последующим мониторингом и завершатся в установленные сроки". Пресс-служба акимата Алматы

