Общество

Шахтер-вокалистка из Караганды покоряет казахстанцев своей харизмой

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 08:08 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Жительница Караганды Акерке Оскембек трудится на шахте и параллельно покоряет соцсети своим пением, сообщает Zakon.kz.

Акерке Оскембек – работник шахты с пятилетним стажем, передает "Седьмой канал". В профессию, которую считают далеко не женской, она пришла осознанно. До этого несколько лет преподавала, но в итоге решила связать жизнь с производством и работой под землей.

"Работала геомехаником третьего уровня, затем за пять лет перешла на самый высокий уровень и сейчас тружусь главным специалистом. Работа очень нравится. Хотя каждый спуск в шахту – это риск. Рабочие смены – физически сложные и эмоционально выматывающие", – поделилась Акерке.

Со слов Акерке, поет она не так давно. Вообще пела лишь дома, в узких семейных кругах, либо же на работе, когда становилось грустно, находила отдушину в пении.

"Как-то пела в гостях, и кто-то из гостей это снял и выложил в сеть. Ролики с моим пением начали набирать много просмотров, так и началась моя певческая карьера – меня стали называть "Шахтер кыз". После шахты иногда очень тяжело, но когда пою, становится легче и появляются силы для работы", – отметила поющая шахтер.

На Новый год многодетная семья из Карагандинской области испекла пряничный домик в форме городского Дома культуры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
