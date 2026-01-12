#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Общество

Зима заявит о своих правах: морозы до -38°С обрушатся на Казахстан

мороз, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:27 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящие три дня резко ухудшатся погодные условия. Об этом говорится в прогнозе на 13, 14 и 15 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отметили, что с наступлением календарной зимы погода радовала казахстанцев теплом.

"Однако зима есть зима, и в ближайшие дни она заявит о своих правах: с районов Новой Земли на территорию Казахстана движется холодный антициклон. Быстро смещаясь через территорию нашей республики, он принесет с собой существенное понижение температуры воздуха сначала на севере, а затем и на остальной части страны. Уже 14 января в северных, 15 января в восточных регионах столбики термометров в ночные часы опустятся до -30-38°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, несмотря на морозную погоду, быстрое смещение антициклона обусловит и усиление ветра, в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:27
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С, в Алматы +9°С. Подробнее о прогнозе погоды на три дня можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
