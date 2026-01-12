#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Общество

"Алматы Су" напомнило о действиях, которые могут привести к катастрофическим последствиям

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:35 Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" cегодня, 12 января 2026 года, опубликовала полезный ролик, обращаясь к жителям и гостям города: канализация предназначена только для сточных вод, а не для мусора, сообщает Zakon.kz.

С самого начала идет важное напоминание, что канализация – это не мусоропровод.

"Пакеты, салфетки, строительный мусор – это все на постоянной основе скидывают в канализационный трубопровод. Все это создает засоры. Когда труба забита, стоки могут вернуться в вашу ванную комнату с запахом", – объясняют специалисты.

Далее отмечено: чтобы устранить один такой засор, выезжает аварийная бригада.

"Часто происходит большой засор. Для его очистки приходится использовать спецтехнику. Унитаз – не помойное ведро. Нельзя сливать масло, салфетки, волосы, строительный мусор. Это приводит к серьезным засорам, затоплению квартир и порче общедомового имущества", – бьют тревогу сотрудники "Алматы Су".

В конце 2025 года в Казахстане были названы регионы с наибольшим количеством несанкционированных мусорных свалок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
12:44, 24 октября 2025
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
11:16, 17 ноября 2025
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров
11:53, 16 июня 2025
В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: