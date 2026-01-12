"Алматы Су" напомнило о действиях, которые могут привести к катастрофическим последствиям

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" cегодня, 12 января 2026 года, опубликовала полезный ролик, обращаясь к жителям и гостям города: канализация предназначена только для сточных вод, а не для мусора, сообщает Zakon.kz.

С самого начала идет важное напоминание, что канализация – это не мусоропровод.

"Пакеты, салфетки, строительный мусор – это все на постоянной основе скидывают в канализационный трубопровод. Все это создает засоры. Когда труба забита, стоки могут вернуться в вашу ванную комнату с запахом", – объясняют специалисты.

Далее отмечено: чтобы устранить один такой засор, выезжает аварийная бригада.

"Часто происходит большой засор. Для его очистки приходится использовать спецтехнику. Унитаз – не помойное ведро. Нельзя сливать масло, салфетки, волосы, строительный мусор. Это приводит к серьезным засорам, затоплению квартир и порче общедомового имущества", – бьют тревогу сотрудники "Алматы Су".

