Уникальный шанс: посольство США объявило хорошую новость молодым казахстанцам

кадеты академии в США, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:42 Фото: Instagram/uscg_academy
Дипломатическая Миссия США в Казахстане 18 декабря объявила об открытии приема заявок для граждан РК, желающих поступить в Академию береговой охраны (United States Coast Guard Academy), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что эта уникальная возможность предназначена для казахстанцев в возрасте от 17 до 22 лет, свободно владеющих английским языком, с высокими академическими показателями и хорошей физической подготовкой.

"Военный офис США при Посольстве США ищет высокомотивированных и перспективных кандидатов, которые станут первыми в истории представителями Республики Казахстан, поступившими в Академию береговой охраны США уже следующим летом. Академия предлагает полностью финансируемую четырехлетнюю программу бакалавриата по выбранной специальности. После окончания обучения выпускники должны пройти службу в одном из силовых или профильных ведомств Республики Казахстан. Академия береговой охраны США готовит лидеров, способных обеспечивать безопасность будущего своей страны, а также предоставляет доступ к глобальной сети выпускников", – говорится в публикации дипмиссии.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Академии или по ссылке.

Крайний срок подачи заявок – 1 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран. 

