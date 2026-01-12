#Казахстан в сравнении
Общество

Эффект бумеранга: бросивший с 5 этажа собаку казахстанец попал в больницу

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 03:45 Фото: primeminister.kz
Житель Усть-Каменогорска, выбросивший щенка лабрадора с пятого этажа, сам оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.

На днях после падения с пятого этажа щенок лабрадора получил тяжелые травмы и умер в ветеринарной клинике. Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс, передает "Седьмой канал".

По факту жестокого обращения с животным полицейские возбудили уголовное дело. Однако спустя некоторое время стало известно, что сам подозреваемый был избит неизвестными лицами. С телесными повреждениями его доставили в больницу. Теперь полицейские расследуют не только факт насилия над животным, но и эпизод с избиением мужчины.

"По факту причинения вреда здоровью начато досудебное расследование. Лица причастные к совершению правонарушения установлены. В настоящее время проводятся предусмотренные законодательством следственные действия, назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет дана правая оценка произошедшему и принято процессуальное решение", – рассказала начальник пресс-службы ДП Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусупова.

В начале января спасатели Талдыкоргана пришли на помощь собаке, которая застряла головой в металлических воротах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
