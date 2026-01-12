#Казахстан в сравнении
Общество

"Цены на бензин резко подскочат в Казахстане": в Минэнерго выступили с заявлением

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:15
В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана отреагировали на информацию о резком скачке цен на бензин, которая появились в социальных сетях на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как следовало из распространенной информации, 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге прошло заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) глав государств – членов ЕАЭС, где участники договорились сформировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. Отмечалось, что договор вступит в силу 1 января 2027 года, после чего в Казахстане цены на топливо якобы станут такими же, как и в других странах – участницах ЕАЭС.

"На сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", – заявила советник министра – официальный представитель МЭ РК Асель Серикпаева сегодня, 12 января 2026 года.

Комментируя создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года, она отметила, что "данный процесс будет проходить поэтапно".

"Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана", – подчеркнула Асель Серикпаева.

При этом, как пояснила советник, "нельзя игнорировать объективные рыночные факторы".

"Большая разница в ценах с соседними государствами создает риски "серого" экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны. Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке", – считает Асель Серикпаева.

Кроме того, по ее словам, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ.

"Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", – заключила Асель Серикпаева.

С 16 октября 2025 года в Казахстане введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:15
Казахстан превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства – Токаев

22 октября заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин уточнил, что введенный мораторий продлится до весны 2026 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
