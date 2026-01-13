Зима возвращается: в Алматы и Шымкент надвигаются резкое похолодание и снегопад, в Астане – без осадков

В Алматы и Шымкент, по прогнозу синоптиков, возвращается настоящая зима, которая уже несколько дней держится в Астане. К такому выводу можно прийти из прогноза погоды на 14, 15 и 16 января 2026 года, предоставленного пресс-службой РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.

15-16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -20-22°С. Прогноз погоды по Алматы 14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

15 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

16 января: переменная облачность, временами снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С. Прогноз погоды по Шымкенту 14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

15 января: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

16 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +3+5°С. Материал по теме Алматы ждет снег и похолодание, Астана замерзнет до -28°С, Шымкент прогреется до +14°С Ранее казахстанские синоптики заявили, что зима заявит о своих правах. Из их прогноза на 13-15 января 2026 года следовало, что на страну обрушатся морозы до -38°С. Позднее метеорологи назвали регионы РК, по которым 12-15 января резко ударят сильные морозы.

