Ажиотаж привел к запрету: казахстанцы пока не смогут тратить пенсионные деньги на лечение

АО "Отбасы банк" с 12 января временно приостановило прием заявок на лечение за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на фоне роста злоупотреблений, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Отбасы банк совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами пересмотрят требования к получению медицинских услуг за счет ЕПВ и проработают механизмы интеграции информационных систем для исключения нецелевого использования пенсионных излишков", – говорится в сообщении.

О возобновлении приема заявок будет сообщено дополнительно после завершения корректировки требований.

В 2025 году в Казахстане несколько раз ужесточались правила использования пенсионных излишков для медицинских целей на фоне выявленных злоупотреблений и мошеннических схем. Сначала был введен запрет на стоматологические услуги, а потом на офтальмологические.

А 9 января мы писали, что в стране зафиксирован всплеск заявок на изъятие пенсионных для оплаты радиохирургических методов лечения онкологических заболеваний.