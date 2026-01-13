Мужчину наказали за выброс использованных шприцев у детской площадки в Актау

В Актау суд вынес решение в отношении мужчины, который 8 января выбросил использованные шприцы возле детской площадки, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что 13 января Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении мужчины, привлеченного к ответственности за выброс использованных шприцев у детской площадки.

Вина правонарушителя подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудников полиции и видеозаписью. Мужчина признал вину и просил суд применить легкое наказание. Санкцией ч. 1 ст. 434-2 КоАП РК предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (43 250 тенге) либо привлечение к общественным работам на срок 40 часов.

"Суд при назначении наказания учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Судья признал подозреваемого виновным и пришел к выводу о возможности сокращения штрафа на 30%, окончательно назначив штраф в сумме 30 275 тенге", – пояснили в суде.

