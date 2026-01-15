Самолет со 166 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Атырау им. Х. К. Доспановой произошел авиационный инцидент с самолетом FlyArystan, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала авиакомпании:
"14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы – Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулежной дорожки. На борту находились 166 пассажиров, которые были высажены из воздушного судна. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет".
Отмечается, что авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования в установленном порядке.
Ранее во FlyArystan сообщили об изменении в маршруте некоторых рейсов из-за ситуации в Иране.
