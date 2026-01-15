#Казахстан в сравнении
Общество

Самолет со 166 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Атырау им. Х. К. Доспановой произошел авиационный инцидент с самолетом FlyArystan, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала авиакомпании:

"14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы – Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулежной дорожки. На борту находились 166 пассажиров, которые были высажены из воздушного судна. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет".

Отмечается, что авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования в установленном порядке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:48
Air Astana вернула самолет в Алматы после срабатывания индикатора неисправности

Ранее во FlyArystan сообщили об изменении в маршруте некоторых рейсов из-за ситуации в Иране.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В аэропорту Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет
01:30, 18 февраля 2025
В аэропорту Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет
Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау
17:05, 03 ноября 2024
Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау
Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны
11:30, 07 августа 2024
Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны
