Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
События

Акимат Алматы порадовал жителей хорошими новостями о продуктах

ярмарка, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям и гостям города. По данным ведомства, количество ярмарок выходного дня станет гораздо больше, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют в городском акимате, если в 2025 году на территории Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Жетысуского и Медеуского районов было проведено 430 ярмарок выходного дня, то уже в 2026 году их количество увеличится в 2,5 раза.

"До конца 2026 года планируется проведение более 1000 ярмарок".Пресс-служба акимата Алматы

Также дополнительно предусмотрена организация расширенных сельскохозяйственных ярмарок с участием фермеров Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай и Жетысу, а также Узбекистана и Таджикистана с акцентом на поставку свежей овощной продукции.

Адреса проведения ярмарок выходного дня:

  • ​​Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Гоголя и ул. Айтеке би).
  • ​Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая).
  • ​Бостандыкский район – мкр. Казахфильм, ул. Исиналиева.
  • ​Жетысуский район – мкр. Кулагер, автостоянка между ЦОН и зданием акимата.
  • Медеуский район – бульвар Мендыкулова (угол ул. Бектурова).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:53
Где и когда в Астане можно будет купить мясо, овощи и фрукты по выгодным ценам

Не так давно мы рассказывали, из каких стран в Казахстан едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
