Акимат Алматы порадовал жителей хорошими новостями о продуктах

Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям и гостям города. По данным ведомства, количество ярмарок выходного дня станет гораздо больше, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют в городском акимате, если в 2025 году на территории Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Жетысуского и Медеуского районов было проведено 430 ярмарок выходного дня, то уже в 2026 году их количество увеличится в 2,5 раза.

"До конца 2026 года планируется проведение более 1000 ярмарок". Пресс-служба акимата Алматы

Также дополнительно предусмотрена организация расширенных сельскохозяйственных ярмарок с участием фермеров Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай и Жетысу, а также Узбекистана и Таджикистана с акцентом на поставку свежей овощной продукции.

Адреса проведения ярмарок выходного дня:

​​Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Гоголя и ул. Айтеке би).

​Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая).

​Бостандыкский район – мкр. Казахфильм, ул. Исиналиева.

​Жетысуский район – мкр. Кулагер, автостоянка между ЦОН и зданием акимата.

Медеуский район – бульвар Мендыкулова (угол ул. Бектурова).

Материал по теме Где и когда в Астане можно будет купить мясо, овощи и фрукты по выгодным ценам

Не так давно мы рассказывали, из каких стран в Казахстан едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.