Акимат Алматы порадовал жителей хорошими новостями о продуктах
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям и гостям города. По данным ведомства, количество ярмарок выходного дня станет гораздо больше, сообщает Zakon.kz.
Как уточняют в городском акимате, если в 2025 году на территории Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Жетысуского и Медеуского районов было проведено 430 ярмарок выходного дня, то уже в 2026 году их количество увеличится в 2,5 раза.
"До конца 2026 года планируется проведение более 1000 ярмарок".Пресс-служба акимата Алматы
Также дополнительно предусмотрена организация расширенных сельскохозяйственных ярмарок с участием фермеров Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай и Жетысу, а также Узбекистана и Таджикистана с акцентом на поставку свежей овощной продукции.
Адреса проведения ярмарок выходного дня:
- Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Гоголя и ул. Айтеке би).
- Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая).
- Бостандыкский район – мкр. Казахфильм, ул. Исиналиева.
- Жетысуский район – мкр. Кулагер, автостоянка между ЦОН и зданием акимата.
- Медеуский район – бульвар Мендыкулова (угол ул. Бектурова).
Не так давно мы рассказывали, из каких стран в Казахстан едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript