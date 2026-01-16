Долгожданный снегопад парализовал Алматы: 24 ДТП и 10-балльные пробки
Так, по данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, с 09:00 до 15:00 произошло 24 дорожно-транспортных происшествия (ДТП).
"Пострадали два человека. Погибших, к счастью, нет".Пресс-служба ДП Алматы
Кроме того, согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу. Загруженность дорог составляет 10 баллов.
Фото: 2gis.kz/almaty
Ранее мы также сообщали, что 17-19 января 2026 года обширный антициклон с центром над Сибирью продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Здесь сохранятся низкие температуры и преимущественно сухая погода. В то же время на запад и юг страны будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
