Общество

Долгожданный снегопад парализовал Алматы: 24 ДТП и 10-балльные пробки

Рано утром 16 января 2026 года Алматы накрыл долгожданный снег. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, с 09:00 до 15:00 произошло 24 дорожно-транспортных происшествия (ДТП).

"Пострадали два человека. Погибших, к счастью, нет".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу. Загруженность дорог составляет 10 баллов.

Морозный удар до -62°С в ВКО? Синоптики уточнили реальные цифры

Ранее мы также сообщали, что 17-19 января 2026 года обширный антициклон с центром над Сибирью продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Здесь сохранятся низкие температуры и преимущественно сухая погода. В то же время на запад и юг страны будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

На Алматы обрушится сильный снегопад, а чего ждать Астане и Шымкенту: прогноз погоды на выходные

О том, какие погодные сюрпризы принесет февраль в Астане, Алматы и Шымкенте, можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Сильнейшие морозы и осадки накроют Казахстан 17 января: назван регион, в котором будет до -45°С
17:36, Сегодня
Сильнейшие морозы и осадки накроют Казахстан 17 января: назван регион, в котором будет до -45°С
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
09:28, 11 ноября 2024
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
Алматы погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада: задерживаются авиарейсы
19:00, 20 декабря 2024
Алматы погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада: задерживаются авиарейсы
