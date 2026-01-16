#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Снег, пробки и давка в автобусах: как алматинцы встретили мороз и снег

снегопад, снежная буря, снег, Алматы, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 21:24 Фото: Zakon.kz
Сильный снегопад в южной столице привел к перебоям в работе общественного транспорта и осложнил ситуацию на дорогах. Автобусы ходят с большими интервалами, пассажиры подолгу ждут на морозе, а цены на такси заметно выросли. О том, что происходит в Алматы, в материале Zakon.kz.

Из-за обильного снегопада в Алматы жители города столкнулись с серьезными трудностями при передвижении по городу. Общественный транспорт ходит с большими интервалами, из-за чего люди подолгу мерзнут на остановках. По словам горожан, ожидание автобусов может достигать 40 минут и более.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Я стою на остановке уже примерно 40 минут и очень сильно замерзла. Автобусы ходят очень редко. Если утром они еще были, то сейчас их просто нет", – рассказала Алма Джакупова.

Однако даже прибывший автобус не всегда решает проблему. Из-за переполненных салонов пассажиры вынуждены пропускать транспорт.

"Я уже пропустил второй автобус, просто потому что в него невозможно зайти. Большая давка. Водители закрывают двери, даже если пассажир еще полностью не зашел", – отметил Андрей Кривотов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сложная обстановка наблюдается и на дорогах города. Водители жалуются на снежные заносы.

"На дорогах очень страшно ездить. Очень много снега, из-за которого машину сильно заносит. Надеюсь, что за ночь коммунальные службы приведут все в порядок", – сказала автоледи Светлана Корсукова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На фоне проблем с общественным транспортом заметно выросли и цены на такси. Стоимость поездок увеличилась в несколько раз, что делает альтернативные способы передвижения менее доступными.


Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на данный момент на улицах города практически не видно специализированной техники, занимающейся очисткой дорог от снега.

Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на субботу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Один из городов России завалило снегом – видео
21:01, 20 сентября 2025
Один из городов России завалило снегом – видео
Что происходит в Алматы из-за сильнейшего снегопада
21:51, 20 декабря 2024
Что происходит в Алматы из-за сильнейшего снегопада
Сильное землетрясение в Алматы: 10-балльные пробки и заоблачные цены на такси
12:43, 04 марта 2024
Сильное землетрясение в Алматы: 10-балльные пробки и заоблачные цены на такси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: