Снег, пробки и давка в автобусах: как алматинцы встретили мороз и снег

Сильный снегопад в южной столице привел к перебоям в работе общественного транспорта и осложнил ситуацию на дорогах. Автобусы ходят с большими интервалами, пассажиры подолгу ждут на морозе, а цены на такси заметно выросли. О том, что происходит в Алматы, в материале Zakon.kz.

Из-за обильного снегопада в Алматы жители города столкнулись с серьезными трудностями при передвижении по городу. Общественный транспорт ходит с большими интервалами, из-за чего люди подолгу мерзнут на остановках. По словам горожан, ожидание автобусов может достигать 40 минут и более.

"Я стою на остановке уже примерно 40 минут и очень сильно замерзла. Автобусы ходят очень редко. Если утром они еще были, то сейчас их просто нет", – рассказала Алма Джакупова.

Однако даже прибывший автобус не всегда решает проблему. Из-за переполненных салонов пассажиры вынуждены пропускать транспорт.

"Я уже пропустил второй автобус, просто потому что в него невозможно зайти. Большая давка. Водители закрывают двери, даже если пассажир еще полностью не зашел", – отметил Андрей Кривотов.

Сложная обстановка наблюдается и на дорогах города. Водители жалуются на снежные заносы.

"На дорогах очень страшно ездить. Очень много снега, из-за которого машину сильно заносит. Надеюсь, что за ночь коммунальные службы приведут все в порядок", – сказала автоледи Светлана Корсукова.

На фоне проблем с общественным транспортом заметно выросли и цены на такси. Стоимость поездок увеличилась в несколько раз, что делает альтернативные способы передвижения менее доступными.





Стоит отметить, что на данный момент на улицах города практически не видно специализированной техники, занимающейся очисткой дорог от снега.

Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на субботу.