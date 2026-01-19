#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанский блогер бросил вызов морозу в водопаде Хоббита

лед, вода, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:36 Фото: pexels
Казахстанский экстремал Сакен Кагаров, известный своими захватывающими видео о скоростных спусках на горном велосипеде, на этот раз впечатлил аудиторию без транспорта, сообщает Zakon.kz.

Тревел-блогер отправился в ущелье Аюсай и несколько раз окунулся в ледяную речку.

Казахстанец уточнил, что все происходило утром 18 января 2026 года. Также он и назвал место – водопад Хоббита. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы в этот день температура опускалась до -18°С. Из этого следует, что в горах было значительно прохладнее.

Подписчики живо отозвались, отметив эпичность видео:

  • В здоровом теле – здоровый дух!
  • Мощно.
  • Круто.
  • Вы суперпозитивчик, морж.

Также у комментаторов возникли вопросы касательно названия водопада.

Однако водопад Хоббита действительно существует в окрестностях Алматы. Это природная достопримечательность в ущелье Аюсай, которую туристы прозвали так за сказочную атмосферу, напоминающую уголки Средиземья из книг Толкиена. Из‑за популярности и большого числа людей там даже ограничивали возможность купаться.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:36
-40°C и кипяток: казахстанка повторила зимний тренд и покорила соцсети

Впрочем, пока кто-то ворчит на мороз, другие превращают его в источник вдохновения и используют его для ярких экспериментов. Так, житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40°С.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
