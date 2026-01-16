ЕНТ-2026: что разрешено и запрещено во время тестирования
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 16 января 2026 года, обратился к абитуриентам, напомнив о правилах прохождения Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
Что запрещено во время ЕНТ:
- Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения.
- Покидать аудиторию более чем на 10 минут.
- Переговариваться или пересаживаться.
- Обмениваться и выносить листы А4.
- Использовать запрещенные предметы.
- Шуметь во время тестирования.
- Обсуждать, разглашать или публиковать тестовые задания.
- Вмешиваться в систему тестирования.
- Намеренно портить технику.
Важно: нарушивший правила тестируемый не может завершить ЕНТ, а его результат аннулируется.
Что разрешено:
- Задавать вопросы администратору.
- Пить воду и есть шоколад.
- Делать упражнения на месте.
- Просить бумажную версию таблицы Менделеева.
- Просить дополнительные листы для работы.
ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. О важных правилах, которые нужно знать участникам январского тестирования, можете прочитать здесь.
