Советы

ЕНТ-2026: что разрешено и запрещено во время тестирования

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:54 Фото: Zakon.kz
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 16 января 2026 года, обратился к абитуриентам, напомнив о правилах прохождения Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Что запрещено во время ЕНТ:

  • Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения.
  • Покидать аудиторию более чем на 10 минут.
  • Переговариваться или пересаживаться.
  • Обмениваться и выносить листы А4.
  • Использовать запрещенные предметы.
  • Шуметь во время тестирования.
  • Обсуждать, разглашать или публиковать тестовые задания.
  • Вмешиваться в систему тестирования.
  • Намеренно портить технику.

Важно: нарушивший правила тестируемый не может завершить ЕНТ, а его результат аннулируется.

Что разрешено:

  • Задавать вопросы администратору.
  • Пить воду и есть шоколад.
  • Делать упражнения на месте.
  • Просить бумажную версию таблицы Менделеева.
  • Просить дополнительные листы для работы.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:54
ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. О важных правилах, которые нужно знать участникам январского тестирования, можете прочитать здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
14:47, 05 января 2026
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией
14:50, 09 января 2026
Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией
ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам
16:24, 08 января 2026
ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам
