ЕНТ-2026: что разрешено и запрещено во время тестирования

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 16 января 2026 года, обратился к абитуриентам, напомнив о правилах прохождения Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Что запрещено во время ЕНТ:

Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения.

Покидать аудиторию более чем на 10 минут.

Переговариваться или пересаживаться.

Обмениваться и выносить листы А4.

Использовать запрещенные предметы.

Шуметь во время тестирования.

Обсуждать, разглашать или публиковать тестовые задания.

Вмешиваться в систему тестирования.

Намеренно портить технику.

Важно: нарушивший правила тестируемый не может завершить ЕНТ, а его результат аннулируется.

Что разрешено:

Задавать вопросы администратору.

Пить воду и есть шоколад.

Делать упражнения на месте.

Просить бумажную версию таблицы Менделеева.

Просить дополнительные листы для работы.

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. О важных правилах, которые нужно знать участникам январского тестирования, можете прочитать здесь.