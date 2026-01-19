#Казахстан в сравнении
Общество

Около 5 тысяч алматинцев окунулись в купели на Крещение – как это было

крещение, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 23:00 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы порядка 5 тыс. прихожан приняли участие в крещенских купаниях без происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 января сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Безопасность в ночь с 18 на 19 января у мест массовых купаний обеспечивали более 300 сотрудников ДЧС и других профильных служб. Дежурство было организовано в течение двух дней – 18 и 19 января.

Фото: ДЧС Алматы

Наибольшее количество желающих окунуться, в частности, в приходе Крестовоздвиженского храма в Алатауском районе, пришлось на период с полуночи до 03:00.

Все официальные места купаний были заранее обследованы и подготовлены. Там оборудовали безопасные подходы и спуски, настилы на льду, а также места для переодевания.

Кроме того, на стихийных местах купания, в том числе на реке Малая Алматинка, в районе поворота на Бутаковку и в Алмарасанском ущелье, дежурили сотрудники полиции, ДЧС, службы спасения, РОСО МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

Фото: ДЧС Алматы

Представители Русской православной церкви выразили благодарность спасателям за обеспечение порядка и безопасности во время празднования Крещения Господня.

"В день Крещения Господня хочу особенно поблагодарить МЧС за прекрасно организованный праздник, за обеспечение купания во всех городских местах без эксцессов и травм. Это ваша заслуга! Мың алғыс, көп рақмет!" – отметил отец Александр.

Ранее мы писали про интересные факты о крещенской воде. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
