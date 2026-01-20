#Казахстан в сравнении
Общество

Более 9 тысяч казахстанцев получили гранты до 400 МРП: итоги Минтруда за 2025 год

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 09:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По итогам 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 306,2 тыс. человек. Всего трудоустроено 912,8 тыс. казахстанцев, что подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из опубликованного релиза Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 20 января 2026 года.

Так, по данным ведомства, на субсидируемые рабочие места направлено 171,8 тыс. человек, в том числе:

  • социальные рабочие места – 13,5 тыс. человек;
  • молодежная практика – 30,6 тыс. человек;
  • общественные работы – 100,8 тыс. человек;
  • проект "Серебряный возраст" – 19,4 тыс. человек;
  • проект "Первое рабочее место" – 7,1 тыс. человек;
  • проект "Контракт поколений" – 335 человек.

Также действовала поддержка предпринимательских инициатив. К примеру, для развития новых бизнес-инициатив граждан из социально уязвимых категорий населения выдано 9 239 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).

Далее отмечено, что онлайн-обучением по востребованным на рынке труда навыкам охвачено 63,5 тыс. безработных. Из них 56,6 тыс. человек успешно завершили обучение и получили сертификаты.

"На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 9 734 человека. Обучение завершили 8 535 человек, из которых 7 442 были трудоустроены по итогам обучения", – добавили специалисты.

Стоит отметить, что в целях выбора сферы профессиональной деятельности социальную профориентацию и консультационные услуги в карьерных центрах получили 387 тыс. человек.

По итогам 2025 года трудоустроены 912,8 тыс. человек, в том числе:

  • в рамках активных мер содействия занятости – 181 тыс. человек;
  • на свободные вакансии, размещенные на Электронной бирже труда, – 254,1 тыс. человек;
  • в рамках инициативы "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей" – 434 тыс. человек;
  • в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, – 43,7 тыс. человек.

Миллиарды тенге долга: около 12 тысяч казахстанцев не получили зарплату вовремя

Немного ранее мы рассказывали, что зима традиционно считается "тихим" сезоном на рынке труда, однако именно в начале года многие соискатели начинают задумываться о смене работы. Так, в Казахстане прошел опрос среди более чем 1 300 жителей страны, чтобы понять, что стоит за подобными настроениями.

