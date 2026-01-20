Более 9 тысяч казахстанцев получили гранты до 400 МРП: итоги Минтруда за 2025 год
Об этом стало известно из опубликованного релиза Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 20 января 2026 года.
Так, по данным ведомства, на субсидируемые рабочие места направлено 171,8 тыс. человек, в том числе:
- социальные рабочие места – 13,5 тыс. человек;
- молодежная практика – 30,6 тыс. человек;
- общественные работы – 100,8 тыс. человек;
- проект "Серебряный возраст" – 19,4 тыс. человек;
- проект "Первое рабочее место" – 7,1 тыс. человек;
- проект "Контракт поколений" – 335 человек.
Также действовала поддержка предпринимательских инициатив. К примеру, для развития новых бизнес-инициатив граждан из социально уязвимых категорий населения выдано 9 239 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).
Далее отмечено, что онлайн-обучением по востребованным на рынке труда навыкам охвачено 63,5 тыс. безработных. Из них 56,6 тыс. человек успешно завершили обучение и получили сертификаты.
"На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 9 734 человека. Обучение завершили 8 535 человек, из которых 7 442 были трудоустроены по итогам обучения", – добавили специалисты.
Стоит отметить, что в целях выбора сферы профессиональной деятельности социальную профориентацию и консультационные услуги в карьерных центрах получили 387 тыс. человек.
По итогам 2025 года трудоустроены 912,8 тыс. человек, в том числе:
- в рамках активных мер содействия занятости – 181 тыс. человек;
- на свободные вакансии, размещенные на Электронной бирже труда, – 254,1 тыс. человек;
- в рамках инициативы "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей" – 434 тыс. человек;
- в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, – 43,7 тыс. человек.
Немного ранее мы рассказывали, что зима традиционно считается "тихим" сезоном на рынке труда, однако именно в начале года многие соискатели начинают задумываться о смене работы. Так, в Казахстане прошел опрос среди более чем 1 300 жителей страны, чтобы понять, что стоит за подобными настроениями.