Схватил и потащил актрису: казахстанец сорвал танцевальное шоу на семейном празднике
Перед приглашенными выступала танцовщица из Астаны. В определенный момент к артистке подошел мужчина, схватил ее за руку и потащил в сторону выхода.
Солистка позже пояснила, что за 14 лет работы она впервые столкнулась с подобной агрессией.
"После случившегося девушка находилась в сильном шоке – дрожали руки, мобилограф не смогла сдержать слез", – говорится в описании к опубликованному видео.
Примечательно, что если одни пользователи соцсетей встали на ее сторону, то другие высказали возмущение и выступили против подобных танцев на семейных мероприятиях.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.
В ведомстве подчеркнули, что по данному факту заявление зарегистрировано в городском отделе полиции.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято окончательное решение".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Ранее полиция Алматы комментировала видео с участием известного общественника. В кадре мужчина бил жену и угрожал убийством.