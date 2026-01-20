Схватил и потащил актрису: казахстанец сорвал танцевальное шоу на семейном празднике

В одном из ресторанов города Косшы произошел неприятный инцидент во время представления. Очевидцы засняли произошедшее на видео, сообщает Zakon.kz.

Перед приглашенными выступала танцовщица из Астаны. В определенный момент к артистке подошел мужчина, схватил ее за руку и потащил в сторону выхода.

Солистка позже пояснила, что за 14 лет работы она впервые столкнулась с подобной агрессией.

"После случившегося девушка находилась в сильном шоке – дрожали руки, мобилограф не смогла сдержать слез", – говорится в описании к опубликованному видео.

Примечательно, что если одни пользователи соцсетей встали на ее сторону, то другие высказали возмущение и выступили против подобных танцев на семейных мероприятиях.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту заявление зарегистрировано в городском отделе полиции.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято окончательное решение". Пресс-служба ДП Акмолинской области

