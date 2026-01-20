Быстро, вкусно, но опасно: врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

Специалисты предупредили об опасности полуфабрикатов. Стоят они приемлемо, а их приготовление не требует умений и много времени. Но за привлекательной упаковкой скрываются негативные последствия. К каким заболеваниям может привести постоянное поедание полуготовых блюд, выяснял Zakon.kz.

Полуготовые пельмени, тефтели и наггетсы стали неотъемлемой частью рациона практически каждого человека. Полуфабрикаты выручают, когда нет времени готовить еду дома. Разнообразие замороженных блюд позволяет сделать прием пищи необычным и недорогим – это, само собой, привлекает покупателей.

Некоторые даже не задумываются о том, что такие продукты содержат огромное количество трансжиров, консервантов, красителей и соли, а вот клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает. Дисбаланс проводит к различным нарушениям обмена веществ, включая набор веса, повышение уровня холестерина и сахара, что является предвестником диабета.

"Первое, чего мы боимся, когда пациент длительно и часто употребляет такого рода полуфабрикаты, – то, что у него начнут расти, к сожалению, показатели сахара в крови, холестерин. Именно плохой холестерин, которого мы все боимся. Также пациенты начинают переедать. Дело в том, что в полуфабрикаты добавляют те приправы, которые содержат усилители вкуса, плюс туда кладут очень много соли. Соль является природным усилителем вкуса – таким, скажем так, улучшайзингом для того, чтобы продлить жизнь полуфабриката, ну и пациент, сам того не осознавая, съедает больше тех продуктов, в которых много усилителей вкуса. Тем самым, естественно, перебирает по калоражу", – поясняет врач-эндокринолог Эльвира Наурузова.

Частое употребление фастфуда существенно увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и атеросклероза. Люди зачастую заедают полуфабрикаты соусами, переедают и накапливают вредный холестерин. Медики предупреждают и о том, что недостаток клетчатки в полуфабрикатах может способствовать возникновению проблем с кишечником.

"Четко доказано, что рак кишечника напрямую связан с тем, как пациент принимает клетчатку. Человек должен сначала есть салат, потом – основной прием пищи и в конце – салат. Таким образом идет профилактика, например, рака кишечника. Таких нюансов на самом деле много. Сами полуфабрикаты напрямую не влияют на развитие рака органов брюшной полости, больше влияет переедание. То есть, когда пациент ест полуфабрикаты, он их переедает. Когда пациент полуфабрикаты готовит, ему, как правило, лень готовить салат – это тоже очень влияет. Ну и, естественно, когда люди едят полуфабрикаты, туда добавляют различные соусы, майонез. Магазинные соусы содержат в себе огромное количество трансжиров и усилителей вкуса, которые, к сожалению, тоже приводят как к перееданию, так и к накоплению плохого холестерина", – отметила врач.

Фото: freepik

Что такое полуфабрикаты

Это пища, которую обработали, чтобы сделать ее более удобной и пригодной для длительного хранения. Кулинарными полуфабрикатами являются продукты питания, почти готовые к употреблению, требующие лишь разогрева. Положили в микроволновку на пару минут – и можно есть. Чем сильнее обработано блюдо, тем оно вреднее. Для понимания: салаты или зелень в пакетах технически тоже считаются полуфабрикатами, но они прошли минимальную обработку – их естественное состояние изменилось незначительно.

Большинство продуктов к тому времени, когда они попадают на наш дастархан, тем или иным образом подвергались обработке. Однако беспокойство насчет полуфабрикатов не касается консервированных огурцов, помидоров или оливок, которые обрабатываются для сохранения свежести и питательных веществ.

Фото: freepik

Потенциально опасные полуфабрикаты:

замороженные блюда;

еда из ресторанов быстрого питания;

китайская лапша, выпечка и картофельные чипсы.

Специалисты советуют при покупке еды обращать внимание на дату изготовления. Натуральный продукт будет годен всего несколько дней.

Для поддержания здоровья очень важно питаться по графику, ограничивать себя в употреблении полуфабрикатов и фастфуда, подчеркивают врачи.

"Мы призываем, чтобы весь джанк-фуд, в том числе полуфабрикаты, шли в соотношении 10-15% от всего рациона. То есть это, к примеру, раз в месяц человек не успел себе что-то приготовить, поэтому он встал, пошел и купил себе какие-то наггетсы, тефтели или пельмени себе сварил покупные. Если это раз в месяц – it's okay. А если это чаще, регулярность достаточно высокая, то, конечно, нет. Во-первых, человек точно будет переедать. Во-вторых, он точно будет использовать какие-то магазинные соусы. В-третьих, ему точно будет лень, либо у него не хватит времени сделать себе салат. В-четвертых, там 100% какой-то непонятный состав. Это хорошо, если он качественный от производителя с понятным составом купил, но то, что я обычно вижу в магазинах, там даже состав не написан, а просто тесто, фарш. Но это для меня ни о чем. Надо более подробно писать, что туда добавлено", – сказала Эльвира Наурузова.

Как отказаться от полуфабрикатов в ежедневном рационе

Исключить из своего рациона все обработанные продукты разом, конечно, сложно. Это означает как минимум отказ от еды в общепите. Впрочем, есть правила, с помощью которых можно уменьшить количество такой пищи:

делать полуфабрикаты менее вредными за счет попутных продуктов и напитков. Вместо соуса возьмите свежие помидоры, а газировку замените водой без газа или листовым зеленым чаем.

в кафе и ресторанах следить за временем приготовления. Каким бы виртуозом ни был повар, невозможно приготовить сложные блюда за считанные минуты.

в магазинах всегда смотреть на этикетку. Чем длиннее список ингредиентов – тем больше над продуктом поработали;

выбирать мясо с минимальной обработкой (например, куриная грудка, филе, морепродукты);

избегать мясных изделий (фарш, колбасы, сосиски, сардельки, соевое мясо);

выделять время в выходные и готовить еду дома на неделю;

включать в рацион цельнозерновые продукты и бобы;

добавлять в блюда полезные ингредиенты постепенно.

Ежедневно необходимо включать в свой рацион мясо птицы или рыбы и обязательно овощи с зеленью. Уменьшать порции сладкого. Полезно есть продукты, в которых содержится белок. Питание должно быть сбалансированным, тогда организм будет получать витамины для энергии и бодрости, утверждают врачи.